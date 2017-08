Das Inselchen ist das am weitesten vom amerikanischen Festland entfernte Territorium – mehr als 12 000 Kilometer westlich von Washington. Und eines der wenigen Gebiete der USA, die je von einer fremden Macht erobert wurden. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielte Guam in der militärischen Planung der USA noch keine grosse Rolle. Das führte dazu, dass Japan am 8. Dezember 1941, kurz nach dem Überfall auf Pearl Harbour, die Insel eroberte. Erst im Juli 1944 gelang es den Amerikanern, Guam zurückzuholen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nordkorea Guam droht. Schon 2013 gab es Spannungen zwischen Pjöngjang und Washington. Bei einem «gnadenlosen Einsatz» könnten «moderne Waffen» verwendet werden, tönte der nordkoreanische Generalstab. Damals konnte freilich bezweifelt werden, dass sich die US-Luftwaffenbasis auf Guam in Reichweite der nordkoreanischen Raketen befindet. Das hat sich inzwischen geändert. Mit der Unterstützung der Nato kann Guam im Fall eines nordkoreanischen Angriffs nicht rechnen. Die Insel gehört nicht zu dem Gebiet, für das die Beistandspflicht im Nordatlantikvertrag festgeschrieben wurde. Das bestätigte die Allianz gestern.



