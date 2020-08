Deutscher Bundespräsident bezeichnet Sturm auf Bundestag als «unerträglichen Angriff»

Reichsflaggen vor dem Eingang zum deutschen Reichstag, Rechtsextremisten mit gereckten Fäusten: Am frühen Samstagabend ist es in Berlin zu skandalösen Szenen gekommen. Die Polizei war durch den Ansturm der Anti-Demokraten zunächst überfordert. Nur drei Polizisten sicherten das Parlamentsgebäude gegen den Ansturm ab. Eiligst herbeigeeilte Beamte in Vollmontur konnten das Gebäude, das als wichtigstes Symbol für die Demokratie in Deutschland steht, erst nach einigen Minuten schützen.

Für die Rechtsextremisten sind die Bilder, die von ihrem symbolischen Angriff auf das Parlament seither aus Berlin um die Welt gehen, ein grosser Erfolg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sagte: