Die deutsche Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen Schweizer Staatsbürger wegen Spionage, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Der Mann sitzt derzeit in Deutschland in Haft. Er soll im Auftrag des Nachrichtendienstes die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung und einige ihrer Mitarbeiter ausgespäht haben.