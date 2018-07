Seine Stimme klingt triumphal. «Es ist mitten in der Nacht», sagt Donald Trump zu den TV-Reportern auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Washington. «Ihr habt jetzt wahrscheinlich die höchsten Einschaltquoten in der Geschichte des Fernsehens, die je um 3 Uhr erzielt wurden!» Der US-Präsident empfängt die beiden Amerikaner, die in Nordkorea als Geiseln gehalten wurden. Seine Aussage und die medienwirksame Inszenierung vor zwei Monaten verraten, worum es ihm wirklich ging: um die Show.

Trump, der Quotenbringer. Er weiss es, und die Journalisten wissen es.

Gipfeltreffen mit Beteiligung eines US-Präsidenten waren seit je mediale Spektakel, aber bei Trump sind das bisweilen mehrwöchige Shows, die der Dramaturgie einer Neflix-Serie gleichen. Das zeigt sich gerade beim Vorspiel des Gipfels mit Russlands Präsident Wladimir Putin vom 16. Juli in Helsinki, das durch die Russland-Ermittlungen des FBI – es geht um eine mögliche Einmischung Moskaus in die letzten US-Wahlen – jeden Tag seitenfüllende Berichte hergibt.

Das zeigte sich im Besonderen beim On-off-Treffen mit Kim Jong Un: uuerst die für Trump typischen Provokationen (er nannte Nordkoreas Diktator «little rocket man»), dann sein Einwilligen in ein Gipfeltreffen aus einem spontanen Reflex heraus, später seine Absage an Kim per Brief, den die «New York Times» als Faksimile auf der Frontseite abdruckte, und kurz darauf die Ankündigung, dass er sich nun doch mit Kim treffe.

Auch das jüngste G7-Treffen in Kanada machte Trump zum Spektakel: Er kam zu spät, ging zu früh und zerfetzte dann die gemeinsame Schlusserklärung mittels Twitter-Tiraden, abgefeuert aus der Air Force One, in der Luft.

Tweets als Frühstücks-TV

Doch selbst an ganz normalen Tagen, ohne Gipfeltreffen und Breaking News, finden sich in jeder der beiden grossen Zeitungen «New York Times» und «Washington Post» mindestens zehn Artikel, die von Trump handeln. Frühstücksfernsehen, ob auf NBC, CBS oder den Newskanälen von CNN oder Fox, besteht fast ausschliesslich aus Trump. Jeder Tweet, den er am Morgen abschickt, wird eingeblendet, analysiert und in Diskussionsrunden besprochen.