Wie man erfolgreich verhandelt, lernen Pariser Politaspiranten schon in der Eliteverwaltungsschule ENA. Absolvent Macron machte es lehrbuchmässig vor, wie man sich neue Verbündete schaffen und die anderen gegeneinander ausspielen muss – um dann kurz vor dem Pokerfinale einen kleinen Wutanfall zu inszenieren. Die EU-Sitzungen dauerten viel zu lang und bestünden nur aus stundenlangem "Palaver", schimpfte der französische Präsident am letzten Montagabend nach einer neue Verhandlungsrunde in Brüssel. Das sei "international unglaubwürdig" und "nicht seriös", fügte er mit beissender Stimme an.

Am nächsten Tag hatte Macron, was er wollte: Kommissionspräsidentin wird vermutlich die frankophile Ursula von der Leyen, EZB-Chefin die Französin Christine Lagarde. Es sind zudem zwei Frauen, wie der Paritätsanhänger Macron versprochen hatte, und beide stehen ihm verteidigungs- oder finanzpolitisch nahe. Nicht mehr wütend, sondern "glücklich", wie die Zeitung Libération schreibt, kehrte Macron am Dienstag nach Paris zurück – so triumphierend wie Napoleon von seinen Feldzügen zurückgekehrt war.

Noch muss das Europaparlament den Deal absegnen. Aber Macron hat schon gewonnen: Er hat sich auf der europäischen Bühne und vorab gegenüber Kanzlerin Angela Merkel als unumgänglicher Machtfaktor etabliert. Viele zweifelten, ob er in Brüssel wiederholen könnte, was er in Paris vorgemacht hatte – die Liquidierung der sozialistischen und konservativen Altparteien durch seine Formation "En Marche". Nach den Europawahlen bildete er mit den Liberalen einen dritten Block und sprengte das deutsche Konzept der "Spitzenkandidaten" mit seiner gutfranzösischen Hinterzimmerdiplomatie.

Französische Interessen verteidigt

Der unterlegene Spitzenkandidat Manfred Weber von der deutschen CSU übt zwar offene Kritik an Macron, weil er zusammen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán das Ergebnis der Europawahlen missachtet habe. Dass dieses Vorgehen in der Tat wenig demokratisch ist, würde aber in Paris niemand anfechten. Macron wird vielmehr gutgeschrieben, dass er geschickt taktiert und die Interessen Frankreich ideal verteidigt habe.

Im eigenen Land läuft es für den Präsidenten auch wieder besser. Er hat die monatelange Krise der Gelbwesten überwunden und die Europawahlen auf dem ehrenwerten zweiten Platz – knapp hinter Marine Le Pen – beendet. Das heisst nicht, dass Macron plötzlich populär wäre: Mitte Juni wurde er beim nationalen Rugby-Finale im Pariser Stade de France gnadenlos ausgepfiffen. Immerhin hat er sich seit längerem keinen arroganten Versprecher über die Armen, Arbeitslosen oder Analphabeten mehr geleistet.