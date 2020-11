«Der Attentäter hat direkt auf mich geschossen»: Osama Abu El Hosna ist der Held der Terrornacht in Wien

Osama Abu El Hosna, ein 23-jähriger gebürtiger Palästinenser, ist von der Wiener Bevölkerung zum Helden erklärt worden. Er hat am Montag vor einer Woche einem lokalen Polizisten das Leben gerettet und wird seit dem in der ganzen Stadt gefeiert.

«Mein Kollege und ich sind aus der Garage am Schwedenplatz herausgekommen und sofort unter Beschuss geraten», erklärt Abu El Hosna am Tatort. Er arbeitet als Manager ganz in der Nähe, beim McDonald’s, direkt gegenüber der Stelle, an der sich wenig später die fünfte Bluttat des Abends zugetragen hat. Die Polizei war, als die beiden jungen Männer vor dem Attentäter flüchteten, noch nicht eingetroffen.

«Ich sagte ihm, ich sei ein Muslim»

«Ich habe mich hinter diesem Baum versteckt», so Abu El Hosna weiter und zeigt auf ein tiefes Einschussloch an der Rinde einer Birke am Strassenrand. Seine Stimme ist stark – standhaft. Aber immer wieder zittert er kurz, sein Kiefer knirscht zusammen, seine Zähne klappern. Der Schock macht sich wieder bemerkbar. Dann schüttelt er die Angst ab und redet weiter.