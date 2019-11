Deniz Yücel: «Autoritäre Regimes haben auch immer etwas Komisches»

500 Leute am Sonntag im Kaufleuten Zürich, über 300 Leute am Montag im Palace St.Gallen, die Kaserne Basel folgt nach Hamburg, Salzburg und weiteren Städten am 13. November: Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel füllt auf seiner Lesetournee mit seinem Gefängnis-Erfahrungsbericht «Agentterrorist» die Veranstaltungssäle. Kein Wunder: Yücel ist als zeitweise prominentester Häftling in Erdogans Türkei aufgrund einer internationalen Solidaritätskampagne («#FreeDeniz») und eines langwierigen Gezerres auf höchster Staatsebene zum Popstar des Widerstands gegen ein autokratisches System geworden. Jetzt tritt er als Mutmacher auf, nicht zuletzt in eigener Sache: Er hoffe, nach dem Erholungsaufenthalt in Sizilien wieder bei Kräften, das Etikett «Der bei Erdogan im Knast sass» bald einmal ablegen zu können und seine journalistische Arbeit wieder aufnehmen zu können. Gefängnis hat ihn nicht gebrochen Die lange Einzelhaft im Hochsicherheitsgefängnis Silivri, dem grössten Gefängniskomplex Europas («Erdogans Türkei steht auf solche Superlative»), hat Yücel nicht gebrochen. Das wird in dem von der WOZ-Journalistin Anna Jikhareva fein moderierten Gespräch schnell klar: Der 44-jährige Türkei-Reporter der «Welt» erzählt noch immer mit dem assoziationsreichen Sprachwitz, der seine Kolumnen bei der «taz» legendär machte. Es beginnt mit einer bizarren Erinnerung an den ersten Schweiz-Besuch mit einer deutschen Journalistenbande «mit lauter ü's und y's im Namen», die ihre Wutbürger-Leserbriefe als «Hate Poetry» auf die Bühne brachte. Yücel reist, die Minarett-Abstimmung in frischer Erinnerung, in Kloten mit einem Minarett auf dem Rücken an. Ein Modell aus Schaumstoff nur, doch der Zöllner gibt ihm zu verstehen:

Das Minarett bleibt dann nicht in der Schweiz.

Der vorgesehene Auftritt in St.Gallen wird wegen des IS-Selbstmordanschlags in Ankara mit hundert Toten abgesagt. Doch ein in Zürich gemachtes Foto sollte später von den türkischen Regierungsmedien gegen ihn verwendet werden: Yücel mit Öcalan-Fahne, da konnten weder die Luftschlangen rundum noch das Blocher-Porträt im Vordergrund den PKK-Verdacht entkräften. Gegen die Verzweiflung im Gefängnis hilft der Humor Yücels Witz durchzieht seine atemlose Erzählung auf der Bühne und prägt trotz aller Beklemmung sein Buch. «Wenn sich ein Witz anbietet, lasse ich ihn nicht aus.» Den Humor noch in der Zelle nicht zu verlieren komme von selbst: «Autoritäre Regimes haben immer auch etwas Komisches.» Zur Illustration dient die Brieflesekommission des Gefängnisses: Sie unterschlägt die Briefe seiner Frau Dilek, lässt das Serienfeuer von Postkarten der Schwiegermutter aber geschehen. Diese habe man wohl «als zusätzliche Bestrafung» betrachtet. «Was man nicht ändern kann, kann man immer noch auslachen», erklärt Yücel.

Du darfst dich einfach nicht ergeben.

«Wenn er die Herrschaft verliert, erwartet ihn der Knast, das weiss er» Indem Yücel seine Geiselhaft mit zunehmenden negativen Effekten für die Türkei rücksichtslos ausreizte, nervte er zwar auch seinen Freundeskreis und die Bundesregierung. Aber vor allem brachte er mit ständigen Wortmeldungen und Aktionen den «Gangster und Teppichhändler» Erdogan zur Weissglut; diese Vorstellung ermunterte ihn im Kampf und erheitert ihn bis heute. Zwar rechnete er damit, dass die Haft ein paar Monate, aber nie ein Jahr dauern würde, weil der damalige EU-Anwärter «doch nicht wegen eines deutschen Journalisten eine solche Krise riskieren würde». Mittlerweile wisse man, wie weit das AKP-Regime gehe, um seine Macht zu sichern. «Es gibt nichts, dass Erdogan nicht tun würde», sagt Yücel und verweist auf die schamlos wechselnde Kurdenpolitik. Dabei seien die nationalistischen und islamistischen Manöver für den Präsidenten ein «Hobby», wogegen der Hauptberuf die Führung seiner korrupten Partei als «kriminelle Vereinigung» sei.

Wenn er die Herrschaft verliert, erwartet ihn der Knast, das weiss er.