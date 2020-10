Demonstration in Zürich: Warum Armenier in der Schweiz wütend auf die Migros sind

Der Konflikt um die Region Bergkarabach beschäftigt auch die Armenier in der Schweiz. An diesem Donnerstagnachmittag ist eine Demonstration im Stadtzentrum von Zürich geplant. Nicht nur, um gegen den Aggressor im fernen Aserbaidschan zu protestieren.

In erster Linie richtet sich ihr Protest an die Schweiz, wie einer der Organisatoren, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, im Gespräch erklärt. «Wir wollen die Schweizer Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass quasi vor ihrer Haustüre ein zweites Syrien entstehen könnte.» Die Schweiz schaue dabei nur zu und verstecke sich hinter ihrem Neutralismus, so der hier geborene Unternehmer mit armenischen Wurzeln.

In der Region Bergkarabach bekämpfen sich seit über einer Woche die verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan. Es herrscht Kriegszustand, zahlreiche Menschen sind bereits getötet worden. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, gezielt Zivilisten anzugreifen.

Vorwürfe gegen die Migros

Die Armenier in der Schweiz machen auch ihrem Ärger über die Migros Luft. Deren Tochterfirma Migrolino pflegt geschäftliche Beziehungen mit dem aserbaidschanischen Staatskonzern Socar. Dessen Schweizer Ableger betreibt die Migrolino-Shops in den Socar-Tankstellen. Die Kooperation besteht seit 2012.

Der Socar-Konzern gehört zu einhundert Prozent dem autoritär regierten aserbaidschanischen Staat. Dieser bezieht seine Einkünfte zu einem grossen Teil aus dem Öl- und Gasgeschäft. Socar spielt dabei eine wesentliche Rolle. (Mehr zum Socar-Konzern hier.) Die Armenier in Zürich, die Aserbaidschan unter anderem Terrorfinanzierung vorwerfen, wettern daher: «Wer im Migrolino an einer Socar-Tankstelle ein Gipfeli kauft, unterstützt damit IS-Terroristen und auch den Einsatz von syrischen Söldnern in Bergkarabach.»

Boykott-Aufruf aus der Schweizer Politik

Kritische Töne kommen auch aus der Schweizer Politik. Stefan Müller-Altermatt, CVP-Nationalrat aus Solothurn, ruft mit Verweis auf ein Kriegspropaganda-Video, das der Socar-Konzern in den Sozialen Medien geteilt habe, zum Boykott der Socar-Tankstellen auf: «Ich tanke definitiv nicht bei Socar», schreibt er auf Twitter.