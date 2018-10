1. Warum ist der heutige Gipfel so wichtig?

Beim letzten Treffen der EU-Regierungschefs in Salzburg sagte Ratspräsident Donald Tusk, im Oktober komme der «Moment der Wahrheit». Theoretisch müsste jetzt das Austrittsabkommen festgezurrt sein, als Voraussetzung für den ausserordentlichen Gipfel im November. Dort soll die Unterschrift unter die gemeinsame Erklärung zur künftigen Beziehung gesetzt werden. Gelingt das nicht, steigen die Chancen für einen «No Deal», einen ungeregelten Austritt der Briten aus der EU. Tusk sagte am Dienstag, diese Gefahr sei heute «so hoch wie nie».

2. Wo klemmt es?

Bei der Nordirland-Frage. Um eine harte EU-Aussengrenze in der ehemaligen Bürgerkriegsregion zu verhindern, soll Nordirland in der Zollunion und im Binnenmarkt verbleiben. Am Wochenende stand ein Deal kurz bevor. Premierministerin Theresa May musste aber zurückkrebsen, weil mehrere ihrer Minister mit Rücktritt drohten. Die Forderung Londons lautet nun, die «Auffanglösung» zeitlich zu beschränken. Man möchte verhindern, dass das Vereinigte Königreich in der Zollunion «gefangen» bleiben könnte. Das wäre im Widerspruch zum Brexit-Versprechen, die «Kontrolle zurückzuholen».