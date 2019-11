Das schlimmste Hochwasser seit 50 Jahren: Venedig versinkt – haben die Behörden versagt?

Am Dienstagabend war der Wasserstand auf 1,87 Meter über den Normalpegel gestiegen – den zweithöchsten Wert seit 1966, als 1,94 Meter erreicht wurden. Bewohner und Touristen bewegten sich in hohen Gummistiefeln durch ihre Stadt; auf dem Markusplatz kamen wie bei jedem Hochwasser Stege zum Einsatz. Doch zahlreiche Cafés und Restaurants waren überflutet und blieben geschlossen, ebenso sämtliche Schulen.

Am Mittwochmorgen schrillten um 8.30 Uhr erneut die Sirenen in Venedig. «Wir stehen vor einer apokalyptischen, totalen Verwüstung», erklärte der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia. 80 Prozent der Stadt stünden unter Wasser; die Schäden seien unvorstellbar, furchteinflössend. Der Notstand wurde ausgerufen. «Wir fordern die Regierung auf, uns zu helfen, die Kosten werden hoch sein», betonte Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro.

Allein in der Nacht auf Mittwoch musste die Feuerwehr 170 Mal ausrücken, um Wohnungen leerzupumpen. Auch die Hochwasser-Alarmzentrale wurde von den Fluten heimgesucht: Die Telefonzentrale fiel wegen eines Kurzschlusses stundenlang aus. Auch das berühmte Theater La Fenice wurde überflutet; die elektrische Anlage musste wegen drohender Kurzschlüsse ausser Betrieb genommen werden.

Massiv betroffen wurde insbesondere das berühmteste Bauwerk der Stadt, die Markus-Basilika. Die gesamte Krypta ist überflutet, und in der Kirche selber stieg der Wasserpegel auf bis zu 1,10 Meter über dem wertvollen Mosaik-Fussboden. Der Domprokurator Pierpaolo Campostrini befürchtet Schäden des aus dem Jahr 1063 stammenden Mauerwerks. «Die Sache ist gefährlich, denn bei den alten Säulen könnten sich statische Probleme ergeben», betonte Campostrini. Um den Wasserstand zu kontrollieren, wurden Nachtwachen eingerichtet. Der Eingang der Basilika ist der tiefste Punkt des gesamten Stadtkerns. Das Ausmass der Schäden war noch nicht absehbar. Italiens Kulturminister Dario Franceschini sagte, man beobachte die Entwicklungen «Schritt für Schritt».

Auf der Insel Pellestrina, die sich ebenfalls in der Lagune befindet, forderte das Rekord-Hochwasser mindestens ein Todesopfer. Ein 78-jähriger Mann starb an einem Stromschlag, als er eine elektrische Pumpe in Gang setzen wollte, um das Wasser aus seiner Wohnung zu befördern.

Ein zweiter Einwohner Pellestrinas wurde ebenfalls tot in seiner Wohnung aufgefunden. Hier schlossen die Behörden allerdings nicht aus, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist.