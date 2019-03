An vielen Orten in der 350'000-Einwohner-Stadt Christchurch wird jetzt der 50 Todesopfer des rechtsextremistischen Anschlags auf zwei Moscheen gedacht: vor den Gotteshäusern selbst; an den Absperrungen, die die Polizei immer noch nicht freigeben will; vor den Spitälern, wo immer noch Dutzende wegen teils schlimmer Schussverletzungen in Behandlung sind. Viele zieht es zur Al-Nur-Moschee, wo der Attentäter am Freitag die meisten Menschen erschoss: 42 Tote allein hier. An einem Gitter hängt nun eine Zeichnung: eine Frau mit Dutt und eine Frau mit Kopftuch, die sich umarmen. Darunter steht: "Das ist Eure Heimat. Ihr hättet hier sicher sein sollen. Mit Liebe für unsere muslimische Gemeinschaft." Dazu viele Namen und ein Dutzend selbstgemalte Herzchen. "Bisher der Himmel auf Erden" Mohammed Lidon Biswas, vor sieben Jahren aus Bangladesch nach Neuseeland gekommen war selbst auf dem Weg zum Freitagsgebet in die Moschee. Er war etwas später dran als sonst. Als er die Schüsse hörte, blieb er stehen. Dann sah er die ersten Leichen. Was geschehen ist, begreift er bis heute nicht. Noch nie habe er in Neuseeland so etwas wie Hass auf Muslime erlebt. "Bis gestern haben wir gedacht, Neuseeland sei der Himmel auf Erden."

Die Opfer kommen aus Einwandererfamilien. Viele Flüchtlinge sind darunter. Die Familie von Khaled Mustafa aus Syrien zum Beispiel hatte gehofft, nach all dem Leid zu Hause eine sichere neue Heimat gefunden zu haben. Am Freitag war die Familie in der Al-Nur-Moschee. Jetzt ist der Vater tot. Hamza, einer der Söhne, gilt offiziell als vermisst. Zaid, ein anderer Sohn, musste wegen seiner schlimmen Schusswunden sechs Stunden lang operiert werden. "Grosse Leere in unseren Herzen" Zu den Toten gehört auch Hadschi-Daud Nabi, der schon vor vier Jahrzehnten aus Afghanistan kam. Er wurde 71. Nabi ist jetzt einer der Helden, die es bei solchen Anlässen meistens auch gibt: Nach Berichten von Überlebenden warf sich der alte Mann in die Schusslinie, um andere zu retten. Oder Atta Elayyan, geborener Palästinenser, aber mit neuseeländischem Pass. Der 33-Jährige war Torwart von Neuseelands Futsal-Nationalmannschaft, einer Fussball-Variante. Ein Teamkollege sagt nun: "In unseren Herzen ist eine grosse Leere."

Neuseeland ist in Trauer vereint. Premierministerin Jacinda Ardern

Nach einer - noch inoffiziellen - Liste der Behörden ist das jüngste Todesopfer drei Jahre alt, das älteste 77. Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind alle muslimischen Glaubens sind. Noch aber sind nicht alle identifiziert. Bis Mittwoch wird es vermutlich dauern, bis die Polizei die Leichname freigegeben hat. So müssen die Familien zu all ihrem Leid auch noch länger auf die Beerdigung warten als ihr Glaube das will. Tiefer Einschnitt Aber nicht nur für Neuseelands Muslime, für das ganze Land markiert der letzte Freitag einen tiefen Einschnitt. Bislang war der Fünf-Millionen-Einwohner-Staat von Amokläufen und Terrorangriffen weitgehend verschont geblieben. Das heile Image als "stolze Nation mit 200 Ethnien und 160 Sprachen" ist nun dahin. Premierministerin Jacinda Ardern, die mit ihrem Lebensgefährten und der kleinen Tochter nach Christchurch gekommen ist, sagt: "Neuseeland ist in Trauer vereint." Sie trägt schwarz - und auch ein Kopftuch. Verdächtiger vor dem Richter Fast zur gleichen Zeit wird der mutmassliche Täter zum ersten Mal einem Richter vorgeführt. Der 28-jährige Australier, seit ein paar Jahren in Neuseeland zu Hause, hat weisse Häftlingskleidung an und Handschellen um die Gelenke. Er ist barfuss. Mit der Hand macht er das "Okay"-Zeichen, wie es im englischsprachigen Raum verbreitet ist: Daumen und Finger zusammen, die anderen Finger abgespreizt. Manche sehen darin auch einen rechten Gruss: "White Power" - wie ihn Leute machen, die glauben, dass Menschen mit weisser Hautfarbe anderen überlegen sind.

Nach allem, was man inzwischen weiss, war der Attentäter bei seinem extrem brutalen Werk in den beiden Gotteshäusern allein zugange. Fünf Schusswaffen hatte er dabei, halbautomatische Waffen und Schrotflinten. Das Video seiner Helmkamera, mit der das Geschehen live ins Internet übertragen wurde, dauert 17 Minuten. Jetzt erwartet ihn ein Prozess wegen vielfachen Mordes mit dem absehbaren Urteil lebenslange Haft. Am Sonntag stellt die Premierministerin klar, dass er in Neuseeland vor Gericht kommen wird - und nicht etwa in seiner Heimat Australien, wie spekuliert wurde. Das ist man den Opfern wohl auch schuldig. Mail an Premierministerin Ardern bestätigt auch, dass in ihrem Büro neun Minuten vor der Tat eine E-Mail des ehemaligen Fitnesstrainers einging, mit einer rechtsextremistischen Kampfschrift von 74 Seiten im Anhang. Sie wertet den Angriff als "Terrorakt". In der Mail habe es aber keine Hinweise auf den Tatort gegeben.

Erst als wir später ganz allein auf der Strasse waren und eine Frau uns anschrie, wir sollten uns in Sicherheit bringen, haben wir kapiert.