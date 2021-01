Das Duell zum Trump-Impeachment: «Sofort weg mit ihm» oder «Macht ihn nicht zum Märtyrer»?

CONTRA IMPEACHMENT: Trump als Märtyrer? Bitte nicht!

Neun Tage dauert die Präsidentschaft von Donald Trump noch. Und nun wollen die Demokraten allen Ernstes ein Amtsenthebungsverfahren durchdrücken, sodass es ein paar Tage weniger sind. Das ist ein schwerer Fehler. Denn ein faires Verfahren ist in so kurzer Zeit gar nicht möglich. Fair heisst in einem Rechtsstaat, dass Vorwürfe seriös untersucht und dem Beschuldigten die Möglichkeit gegeben wird, sich zu verteidigen.

Nun könnte man einwenden, der Fall liege Brandstifter Trump so eindeutig, dass er im Eilverfahren abgerichtet werden kann. Doch erstens stimmt das nicht so klar. Dass Trump eine politische Verantwortung trägt für den schändlichen Sturm aufs Kapitol, ist unbestritten. Wahr ist aber auch, dass er dazu aufrief, friedlich zu bleiben. Zweitens wäre ein Schauprozess im Eiltempo politisch fatal. Michelle Obama sagte am Demokraten-Parteitag 2016 zur Polemik und Primitivität der Republikaner: «When they go low, we go high», frei übersetzt: «Wenn sie immer tiefer fallen, gehen wir umso höher hinaus.»

Ein Impeachment so kurz vor Amtsende ist aber ein reiner Rache-Akt. Damit begeben sich die Demokraten auf das Niveau, das sie den Wutpolitikern der Republikaner seit Jahren vorwerfen. Und sie verraten auch das Wahlversprechen von Joe Biden: «Ich will Brücken bauen und die Wunden heilen.»

Nun tun die Demokraten das Gegenteil - und machen so Donald Trump womöglich zum Märtyrer. Völlig unnötig, denn er hat sich vergangene Woche schon selbst zerstört. Ein grosser Teil der republikanischen Basis ist schon von ihm abgefallen. Den Gefallen, sich jetzt zum Opfer einer «Hexenjagd» zu stilisieren, sollte man ihm nicht tun. Schon das erste Impeachment, jenes in der Russland-Ukraine-Affäre, half am Ende nur einem: Donald Trump.

Die Demokraten haben jetzt das Weisse Haus, das Repräsentantenhaus und den Senat. Die Bevölkerung erwartet von ihnen, dass sie ihre Kräfte darauf konzentrieren, die realen Problem Amerikas zu lösen. Davon gibt es nach vier Jahren Trump genug.

PRO IMPEACHMENT: Trump 2024? Diese Gefahr darf Amerika nicht eingehen