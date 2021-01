Corona-Krawalle in den Niederlanden: Deshalb eskalierte die Lage in den holländischen Städten

Oder täuschte der Eindruck nur? Sollte das die Ruhe vor dem Sturm sein und sich auch in dieser Nacht das wiederholen, was sich die vorangegangenen drei Nächte in über einem Dutzend niederländischen Städten abspielte, als randalierende Gruppen durch die Strassen zogen und sich wilde Schlachten mit der Polizei lieferten?

Ein bisschen war es wie in einem Western-Film. Nur, dass der Wind nicht runde Knäuel aus Steppengras, sondern leere McDonalds-Tüten übers Trottoir wehte: Verlassene Strassen, gespenstige Stille am Dienstagabend in der südholländischen Hafenstadt Rotterdam.

Krawallbrüder sind teils erst 14 Jahre alt

An einer Stassenecke in Süd-Rotterdam steht Joep von der Nachbarschaftswache. Neben ihm ein Polizist. In der Nacht zuvor war genau diese Gegend der Brennpunkt der Krawalle. Fensterscheiben gingen zu Bruch, mehrere Geschäfte wurden geplündert, eine Polizeistation mit Feuerwerkskörpern regelrecht in Brand gesetzt, sodass der Wasserwerfer beigezogen werden musste, um die Flammen zu löschen. Und heute? «Gestern war Krawall-Tag. Heute ist es ruhig», sagt Joep. Der Polizist nickt zustimmend. Nur vereinzelt gäbe es Meldungen von Festnahmen. 33 sollten es werden in Rotterdam am Ende der Nacht. Es sind Jugendliche, besser gesagt: Junge und sehr junge Männer, die jüngsten gerade Mal 14 Jahre alt.

Stunden zuvor richtete sich der Rotterdamer Bürgermeister Ahmed Aboutaleb ganz direkt an diese Unruhestifter. «Und, bist Du heute mit einem guten Gefühl aufgewacht? Wie fühlt es sich an, wenn man seine Stadt kaputtgemacht hat? Bist Du zufrieden?», fragte Aboutaleb in einer Videobotschaft, die er in jener Einkaufsstrasse aufnimmt, wo die Krawalle am schlimmsten waren.

Aboutaleb, der 2009 als erster niederländischer Politiker mit marokkanischen Wurzeln zum Bürgermeister gewählt wurde, spricht auch direkt zu den Eltern der Jugendlichen. Ob sie ihren Sohn denn nicht vermisst hätten, am Abend ab 21 Uhr, als die Ausgangssperre eintrat? Mit deutlichen Worten forderte er sie auf, ihren Pflichten nachzukommen und dafür zu sorgen, dass ihre Kinder heute zu Hause blieben. Knapp 700'000 mal wurde das Video angeschaut.