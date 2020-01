Brittany Kaiser im Interview: Hätte Donald Trump ohne Sie die Wahl verloren?

Es war einer der grössten Datenskandale überhaupt: der Fall Cambridge Analytica. Das Unternehmen hatte vor der US-Wahl 2016 private Daten von 87 Millionen Facebook-Profilen abgesaugt. Sie sollen benutzt worden sein, um ausgewählten Wählergruppen personalisierte Botschaften zu senden. Das Ziel: Donald Trump sollte Präsident werden. Bekanntlich ging das Rennen so aus, wie die Cambridge-Leute gehofft hatten. Die Firma selbst meldete nach Bekanntwerden des Skandals im Mai 2018 Insolvenz an. Welchen Anteil sie an Trumps Wahlsieg tatsächlich hatte, ist nicht bewiesen. Brittany Kaiser jedoch warnt: Für sie sind Datenfirmen wie Cambridge Analytica eine Bedrohung der Demokratie. Sie hat selbst dreieinhalb Jahre für die Firma in hochrangiger Position gearbeitet. Nachdem sie gekündigt hatte, ging sie als Whistle­blowerin an die Öffentlichkeit. In der Netflix-Dokumentation «The Great Hack», die Chancen auf einen Oscar hat, tritt sie als Hauptfigur auf. Ihre Aussagen trugen dazu bei, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress erklären musste, warum private Daten auf seiner Plattform nicht sicher sind. Und Kaiser ist längst nicht fertig: Via Twitter hat sie nun begonnen, neue Dokumente zu veröffentlichen. Sie sollen Verstrickungen ihres Ex-Arbeitgebers in 68 Ländern belegen, darunter Brasilien und Iran.

Der Datenskandal um Cambridge Analytica Was ist Cambridge Analytica? Cambdridge Analytica war eine britisches Beratungs- und Datenanalyse-Unternehmen, das 2018 nach einem Facebook-Datenskandal Insolvenz anmelden musste. Was passierte bei diesem Skandal? Das soziale Netzwerk Facebook gab während Jahren Daten von 87 Millionen Nutzern an Cambridge Analytica weiter. Das Unternehmen verwendete diese Daten dann missbräuchlich, da Cambridge Analytica später unter anderem für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump arbeitete und dort mit den Facebook-Nutzerdaten gezielt personalisierte Wahlwerbung schalten liess. Was waren die Folgen? Die Affäre sorgte weltweit für Schlagzeilen. Für Facebook war der Datenskandal die grösste und schwerste Krise der Unternehmensgeschichte. Cambridge Analytica wurde als Firma aufgelöst, existiert heute aber unter dem Namen «Emerdata» weiter. Auch in den Fokus geriet das Wahlkampfteam von Donald Trump. Welche Personen gehörten zu den Hauptakteuren? Durch den Skandal wurde Alexander Nix, der Chef von Cambridge Analytica, international bekannt. Auch Facebook-CEO Mark Zuckerberg geriet in ein schlechtes Licht. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen gerieten dann auch Donald Trumps Wahlkampfleiter Paul Manafort und der Wahlkampf-Digitalchef Brad Pascale in den Fokus der Ermittler. Ist der Skandal noch nicht vorbei? Die britische Zeitung The Guardian kündigte im Januar 2020 an, dass neue Dokumente veröffentlicht werden sollen, die belegen würden, dass Cambridge Analytica Daten verwendet habe, und damit weltweit mit Regierungen und Geheimdiensten zusammengearbeitet haben soll. (kca)

Nächste Woche kommt Kaiser in die Schweiz. Sie tritt am Worldwebforum in Zürich auf. Vorab hat sie mit der «Schweiz am Wochenende» über Wählerbeeinflussung, über die Macht von Facebook und ihre Zeit bei Cambridge Analytica gesprochen. Wäre Donald Trump ohne Ihre Hilfe Präsident geworden? Brittany Kaiser: Ein Wahlkampf besteht aus vielen Puzzleteilen. Besonders bei einer Wahl, die mit sehr geringem Vorsprung gewonnen wird. Wenn Sie Teile des Puzzles entfernen, ist es möglich, dass die Wahl anders ausgeht. Als das Wahlkampfteam von Donald Trump mir präsentiert hat, was sie genau gemacht hatten, konnte ich sehen, wie effektiv ihre Strategie war. Das lässt mich vermuten, dass, wenn Cambridge Analytica nicht Teil der Wahlkampagne gewesen wäre, Donald Trump sehr wahrscheinlich nicht gewonnen hätte.

Die Whistleblowerin Wie alt Brittany Kaiser ist, weiss die Öffentlichkeit nicht genau. 31 oder 32 Jahre dürften es sein. Mit ihrem Auftritt in der Netflix-Doku «The Great Hack» wurde die gebürtige Texanerin weltbekannt. Als Whistleblowerin gewährt sie darin Einblick in die zweifelhaften Methoden der Datenfirma Cambridge Analytica, für die sie von 2015 bis 2018 arbeitete. Davor war sie unter anderem für das Wahlkampfteam von Barack Obama tätig und arbeitete für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. (fho)

Es ist schwer vorstellbar, dass Sie Menschen wirklich so stark beeinflussen können. Menschen glauben nicht gerne, dass sie beeinflussbar sind. Manche sind leichter zu beeinflussen als andere. Genau das verstehen Datensammler wie Cambridge Analytica: herauszufinden, wer die Personen sind, die anfällig für Beeinflussung sind. Wie funktioniert das? Menschen werden in kleine Gruppen eingeteilt, je nachdem, wie wahrscheinlich sie zur Wahl gehen, welchen Kandidaten sie wahrscheinlich unterstützen, welche Themen für sie am wichtigsten sind. Sind sie aufgeschlossen oder anfällig für angstbasierte Botschaften? Sind sie eingeteilt, erhalten sie auf sie zugeschnittene Botschaften. Einige Gruppen sollen Botschaften erhalten haben, die sie überzeugen sollten, gar nicht zur Wahl zu gehen. Ja. Das ist der besorgniserregendste Teil. Die Trump-Kampagne hat eine Gruppe identifiziert, die von der Wahl ferngehalten werden sollte. Das waren Leute, die nie für Donald Trump gestimmt hätten, sondern wenn überhaupt für Hillary Clinton. Sie hätten niemals davon überzeugt werden können, Trump zu wählen, aber sie konnten überzeugt werden, gar nicht zu wählen. Es wurde viel Zeit und Geld investiert, um diesen Leuten Nachrichten zu schicken. In den meisten Ländern ist das verboten, auch in den USA. Trotzdem sind die Leute davor nicht geschützt. Warum nicht, wenn es doch gegen das Gesetz verstösst? Weil Technologie und Gesetze noch nicht gut zusammenpassen. Plattformen wie Facebook haben keinen Weg gefunden, wenigstens die Gesetze, die wir längst haben, umzusetzen. Es ist Besorgnis erregend, wenn Facebook nun sagt, dass auch künftig bei politischer Werbung die Fakten nicht überprüft werden sollen. Es würde noch mehr Sorgen bereiten, wenn ein Konzern wie Facebook entscheidet, was wir im Internet sehen dürfen und was nicht. Nein, das ist ein krasses Missverständnis. Meine freie Meinungsäusserung ist moderiert. Mein Recht auf freie Meinungsäusserung endet dort, wo Ihre Menschenrechte beginnen. Ich darf mein Recht auf freie Meinungsäusserung nicht gebrauchen, um Menschen rassistisch oder sexistisch zu diskriminieren. Oder um Sie vom Wählen abzuhalten. Diese Dinge, die ich persönlich nicht tun darf, sollte ich auch im Internet nicht tun dürfen. Tech-Konzerne müssen unsere Gesetze auch online geltend machen. Weiter sollten sie allerdings nicht gehen. Es ist nicht Facebooks Aufgabe, zu moderieren, was es selbst für ethisch oder unethisch hält.