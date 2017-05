Das Paar, das in den Élysée-Palast einziehen wird, ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Da ist zunächst der Altersunterschied von fast 25 Jahren. Kennengelernt haben sie sich im nordfranzösischen Amiens, in der von Brigitte geleiteten Theatergruppe eines katholischen Gymnasiums. Brigitte war damals verheiratet, eine Beziehung schien aussichtslos.

Drei Kinder und einen Ehemann Mit 17 Jahren verliess Macron die enge Provinzstadt, seine Schulzeit schloss er in Paris ab. «Sie hatte damals drei Kinder und einen Ehemann», berichtet er rückblickend in seinem Buch «Révolution». «Ich war meinerseits Schüler und nichts mehr.» Es dauerte bis 2007, erst dann heirateten die beiden – 15 Jahre nach ihrem Kennenlernen. Die aus der konservativen, alteingesessenen Schokoladendynastie Trogneux stammende Brigitte habe zuvor den Tod ihrer Eltern abgewartet, berichtet die Journalistin Alix Bouilhaguet in ihrem Buch «Le Couloir de Madame».