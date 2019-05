Nach ihrem Scheitern beim Brexit hat Grossbritanniens Premierministerin Theresa May am Freitag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Als Parteichefin der Konservativen tritt May am 7. Juni ab, in der Folge gibt sie auch ihr Amt als Regierungschefin auf. Es gibt mehrere Anwärter für den Parteivorsitz und damit für das Amt des Premiers. Der frühere Aussenminister Boris Johnson gilt als einer der Kronfavoriten für die Nachfolge.

Johnson sprach heute am Swiss Economic Forum. Er hielt fest, dass Grossbritannien wie geplant die EU Ende Oktober verlassen werde. Johnson sprach sich gegen einen harten Brexit aus, das Land müsse sich aber auf alle Szenarien vorbereiten. Er bekräftigte seine Ambitionen, Premierminister werden zu wollen.