Andere an seiner Stelle hätten ihren Auftritt abgesagt, doch Boris Johnson hielt sich an die Abmachung: Am Tag, als die britische Premierministerin Theresa May unter Tränen ihren Rücktritt ankündigte, trat ihr aussichtsreichster Nachfolger wie angekündigt und in bester Laune am Swiss Economic Forum (SEF) auf.

Der ehemalige britische Aussenminister und Ex-Bürgermeister der Stadt London hatte am Freitag eine klare Botschaft an die Zuhörer in Interlaken und das Publikum zu Hause: Falls nötig müssen die Briten bereit sein, am 31. Oktober ohne Austrittsvereinbarung aus der EU auszutreten. «Wer einen Deal will, muss sich auf eine Lösung ohne Deal vorbereiten. Das ist bei jeder Verhandlung so. Man muss nötigenfalls bereit sein, vom Verhandlungstisch wegzulaufen.»