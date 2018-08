Dies schrieb der linke Staatschef am Montag (Ortszeit) auf Twitter. "Die wichtigsten Interessen sind jene von Lateinamerika und der Karibik, eine Friedenszone, die keine US-Militärbasen zum Raub unserer Bodenschätze will."

Mattis befindet sich derzeit auf einer Reise durch Südamerika. Am Montag traf er sich in Brasilien mit Aussenminister Aloysio Nunes. In den kommenden Tagen will der US-Verteidigungsminister zudem Argentinien, Chile und Kolumbien besuchen. Das Weisse Haus hatte 2018 zum Amerika-Jahr erklärt.

US-Verteidigungsminister Mattis will mit seiner Reise die Kooperation in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen mit den Nachbarn im Süden stärken.