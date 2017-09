Die Brexit-Verhandlungen drehen sich im Kreis. Auch die vierte Gesprächsrunde konnte keinen Durchbruch bringen. Noch immer blockieren die Frage der Austrittsrechnung und die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei der Wahrung der Bürgerrechte massgebliche Fortschritte, wie EU-Chefverhandler Michel Barnier im Beisein seines britischen Gegenparts David Davis am Donnerstag in Brüssel erklärte.

Nichtsdestotrotz bereitet sich Brüssel für den finalen EU-Abgang Grossbritanniens Ende März 2019 vor. Das bedeutet auch, einen neuen Standort für die in London angesiedelten EU-Agenturen, die Arzneimittelbehörde EMA und die Bankenaufsicht EBA mit deren rund 1100 Mitarbeitern zu finden. Die EU-Verträge sprechen da eine klare Sprache: EU-Einrichtungen müssen sich auf EU-Boden befinden.

Gern gesehene Gäste

Für die EMA haben sich mittlerweile 19 Städte beworben. Bei der EBA sind es 8. Darunter finden sich europäische Hotspots wie Amsterdam, Barcelona und Paris. Aber auch etliche aufstrebende Städte aus Ost- und Zentraleuropa wie Sofia, Bukarest oder Warschau.

Die gut ausgebildeten EU-Beamten und deren Familien sind gern gesehene Gäste. Nicht nur bilden sie kaufkräftiges Publikum, mit ihnen kämen auch internationale Schulen und andere Einrichtungen. Gerade die EMA gilt als Filetstück.

Im Umfeld der für Medikamentenzulassungen zuständigen Behörde siedeln sich Pharmaunternehmen an, Kongresse und Geschäftsreisen generieren jährlich rund 40'000 Hotelübernachtungen.

Die Bewerberstädte geben sich denn auch alle Mühe, ihre Reize in möglichst gutem Licht zu präsentieren. Wien bietet der EMA beispielsweise an, während 25 Jahren nur einen symbolischen Betrag von 1 Euro für die Miete des Bürogebäudes bezahlen zu müssen. Die EU-Kommission will morgen Samstag ihre Einschätzung zu den Bewerbungen abgeben. Entscheiden wird der EU-Rat dann im November.

Lebensqualität muss stimmen

Während es wahrscheinlich ist, dass die Bankenaufsicht in die Finanzmetropolen Frankfurt oder Paris wechselt, so ist es gut möglich, dass die EMA in einen «neuen» EU-Mitgliedstaat übersiedelt. Unlängst wurden aus Ost- und Zentraleuropa entsprechende politische Forderungen nach geografischer Parität laut.

Die Mitarbeiter der Arzneimittelaufsicht allerdings haben eine klare Vorstellung davon, wo es hingehen soll und wo nicht. Eine Umfrage unter 400 EMA-Angestellten ergab, dass bis zu 70 Prozent kündigen würden, falls der neue Standort nicht ihren Ansprüchen an Lebensqualität entspräche.

Nur 5 der 19 Bewerberstädte wurden als gut genug beurteilt, um 65 Prozent und mehr der EU-Beamten für einen Umzug zu begeistern. Die EMA warnte schon einmal vor einer «Krise der öffentlichen Gesundheit» für den Fall, dass nicht genug qualifiziertes Personal disloziert werden könne.

Welche Städte als «Top oder Flop» rangierten, wollte die EMA nicht öffentlich machen. Gemäss Angaben des Nachrichtenmagazins «Politico» waren die hintersten fünf Plätze jedoch folgendermassen bestellt (in Klammer die Prozentangabe der EMA-Mitarbeiter, die zu einem Umzug bereit wären): Zagreb (20), Bratislava (14), Warschau (10), Bukarest (8) und Sofia (6).