Es müsse aber weiter eine Sicherung geben, die eine physische Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindere. "Ein geordneter Austritt bleibt in den nächsten Wochen unsere absolute Priorität", sagte Barnier. Allerdings sei die Gefahr eines No-Deal-Brexit so gross wie nie. Die nächsten Entscheidungen lägen allein in Grossbritannien.

Das Votum des britischen Unterhauses gegen den über 18 Monate mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag sei kristallklar gewesen, sagte Barnier, meinte aber: "Im Moment ist es zu früh, alle Konsequenzen dieser Abstimmung einzuschätzen." Denn die Gegner des Pakts hätten sehr unterschiedliche Motive.