Barack Obama hat sein lang erwartetes Buch endlich geschrieben – kehrt er jetzt als Richter zurück?

Jetzt kriegt Barack Obama also doch noch eine dritte Amtszeit. Mit der Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten, so fürchten die Kritiker und frohlocken die Fans, kehrt der erste schwarze Präsident Amerikas (2009 bis 2017) mindestens indirekt zurück an die Schalthebel der Macht. Die Visionen und Pläne, die der heute 59-Jährige als Präsident hatte, dürften ab dem 20. Januar wieder zu den zentralen Leitschranken der neuen Regierung werden.

Denn Joe Biden, der Obama acht Jahre lang als Vizepräsident gedient hatte, ist nie wirklich aus dem Schatten seines einstigen Chefs getreten. Das merkt man nicht nur an seinen Slogans (Biden Wahlkampfspruch «Wir sind nicht blaue Staaten und rote Staaten, wir sind die Vereinigten Staaten» kopierte er eins zu eins von seinem Vorgänger), sondern auch daran, dass Biden diverse wichtige Posten in seiner Regierung mit Personen aus Obamas Führungsteam besetzen will. Susan Rice etwa, die als neue Aussenministerin im Gespräch ist, war Obamas oberste Sicherheitsberaterin. Michèle Flournoy, die unter Obama einen hohen Posten im Pentagon innehatte, könnte Bidens Verteidigungsministerin werden (sie wäre die erste Frau in diesem Amt).

Biden würde ihm das Amt sofort geben

Spannender aber ist die Frage, welche Rolle Barack Obama selber in Bidens Weissem Haus spielen wird. Zuletzt zog der Ex-Präsident als unermüdlicher Wahlkampfhelfer für seinen «guten Freund» Joe durch die Lande. Und niemand zweifelt daran, dass Obama persönlich sich in der heissen Phase des demokratischen Vorwahlkampfs eingeschaltet und Bidens verbleibende Konkurrenten dazu bewogen hatte, dem 77-jährigen Karrierepolitiker den Vortritt zu lassen. Dass Biden also bald als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden wird, daran ist Obama nicht ganz unschuldig. Und dass Joe Biden für den fast 20 Jahre jüngeren Obama «alles tun würde, was er von mir will», das hatte er schon 2017 in einem TV-Interview mit dem Fernsehsender NBC verkündet.

Was aber könnte Obama von Biden wollen? Die amerikanische Verfassung verbietet es einem Ex-Präsidenten mit zwei Amtszeiten auf dem Buckel zwar, als Vizepräsident ins Weisse Haus zurückzukehren. Das gilt aber nicht für andere hohe Ämter in der US-Regierung. Biden könnte Obama also theoretisch als Minister für was auch immer in sein Kabinett zurückholen. Das wäre allerdings ein Novum in der amerikanischen Geschichte.