Australier demonstrieren gegen Benachteiligung von Aborigines

Die Teilnehmer forderten am Freitag die Polizei in aller Welt auf, nicht länger gezielt gegen Minderheiten vorzugehen. Zudem skandierten sie Parolen und hielten Plakate mit der Aufschrift "Aboriginal Lives Matter" (Die Leben der Aborigines zählen) hoch.

Die Ureinwohner Australiens stellen etwa drei Prozent der Bevölkerung des Landes. Sie werden im gesellschaftlichen Leben stark benachteiligt. Eine Sprecherin der Aborigines, Matilde House, rief die Demonstranten auf, "ein Zeichen an die Regierung zu senden", um über Todesfälle von Aborigines in Polizeigewahrsam und auf Rassismus aufmerksam zu machen. An der Kundgebung in Canberra, die vor dem australischen Parlament endete, nahmen nach Angaben der Veranstalter etwa 2000 Menschen teil.