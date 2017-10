Die Kampagne der Sozialdemokraten habe in den letzten Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen, sagte Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern.

"Wir sind voller Optimismus", meinte der 51-Jährige am Sonntag. Sein Herausforderer Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP ging unter grossem Medienandrang zur Wahl in seiner ehemaligen Schule in Wien.

"Ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis, damit eine echte Veränderung in Österreich möglich ist", sagte der 31-Jährige vor mehreren Dutzend Kamerateams.

Kurz ist laut Umfragen der Favorit bei der Wahl. Allerdings mehrten sich jüngst Stimmen, dass die Umfragen nicht überbewertet werden sollten. "Ich glaube, es ist vieles möglich", sagte auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen vor seiner Stimmabgabe.

Der Vorsitzende der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache, wollte erst am Nachmittag wählen. Die Rechtspopulisten können mit starken Stimmengewinnen rechnen und sind voraussichtlich als Koalitionspartner unverzichtbar.

6,4 Millionen Österreicher können nach dem Bruch der rot-schwarzen Koalition vorzeitig ein neues Parlament wählen. Die letzten Wahllokale schliessen um 17 Uhr. Die ersten Hochrechnungen werden gegen 17.15 Uhr erwartet.