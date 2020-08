Aufruhr über Zeichnung einer französischen Abgeordneten als Sklavin

Die Darstellung einer schwarzen Abgeordneten in Ketten in einem rechtsgerichteten Magazin sorgt in Frankreich für grosse Empörung. Präsident Emmanuel Macron habe die Abgeordnete Danièle Obono am Wochenende angerufen und die Veröffentlichung verurteilt, hiess es aus Élyséekreisen. Das Magazin «Valeurs Actuelles» hatte in seiner jüngsten Ausgabe eine Zeichnung der linken Abgeordneten veröffentlicht, die sie als Sklavin mit Ketten um den Hals darstellt.