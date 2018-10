Bei der nächsten Bundestagswahl, die regulär 2021 ansteht, wolle sie nicht wieder als Spitzenkandidatin antreten und auch nicht für den Bundestag kandidieren, sagte Merkel am Montag nach einer CDU-Präsidiumssitzung vor der Presse. Sie strebe auch kein anderes politisches Amt mehr an.

Man könne nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sagte Merkel nach den heftigen Verlusten der Berliner Regierungsparteien bei den Landtagswahlen in Hessen am Sonntag und in Bayern am 14. Oktober. Bereits am Montagmorgen war durchgesickert, dass Merkel nicht nochmals für den Parteivorsitz kandidieren wird.

Beim CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg steht turnusgemäss die Neuwahl des Bundesvorstands an. Merkelist seit 2000 CDU-Chefin und seit 2005 Kanzlerin. Bei der Landtagswahl am Sonntag in Hessen hatte die CDU zweistellige Verluste erlitten. Ähnlich war es der Schwesterpartei CSU in Bayern ergangen.