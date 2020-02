Analyse zum AfD-Coup in Thüringen: Empörung, die nicht weiterhilft

Die Wahl des Liberalen Thomas Kemmerich mit Unterstützung der in Thüringen besonders weit rechtsstehenden AfD rund um den Landesvorsitzenden Björn Höcke ist eine Zäsur für die deutsche Politik der Nachkriegsgeschichte. Die Empörung ist bis weit in die Mitte der Bevölkerung gross, bei Demonstrationen entlädt sich die Wut gegen die FDP und die CDU. Zahlreiche bürgerliche Politiker fordern in Thüringen sofortige Neuwahlen, der FDP-Mann solle sein Amt niederlegen, heisst es.

Kanzlerin Merkel spricht von einem „unverzeihlichen Vorgang“, der in den Ruhestand geschickte vormalige Ministerpräsident von Thüringen, Linken-Politiker Bodo Ramelow, zitiert in seinem Frust Hitler mit den Worten: „Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen.“ Vor 90 Jahren wurde in Thüringen die erste Landesregierung in Deutschland mit Beteiligung der NSDAP gebildet.

Die AfD ist nicht die NSDAP

Die Furcht vor Kräften rechts von CDU und CSU ist in Deutschland nachvollziehbar. Gerade für Thüringen, wo Björn Höcke den Takt vorgibt, ein Vertreter des im Visier des Verfassungsschutzes stehenden „Flügels“. Die in Teilen völkisch und fremdenfeindlich agierende Partei ist gerade in Thüringen nicht zu verharmlosen. Nichtsdestotrotz täte das Land gut daran, nicht alleine mit Empörung auf die Vorgänge von Thüringen zu reagieren. Der Zustand der deutschen Demokratie ist nicht mit Weimarer Verhältnissen zu vergleichen, die AfD ist nicht die NSDAP.

Der Fall offenbart, dass sich die deutsche Politik schwertut, das umzusetzen, was der Wähler vorgibt. Das verstärkt die Kluft zwischen Politik und Bevölkerung und trägt auch zur Erstarkung der so gefürchteten AfD bei.

Die Fünfprozent-Partei FDP – im Oktober gerade so in den Landtag hineingerutscht – stellt nun den Regierungschef, nicht die Linke mit Bodo Ramelow, weitherum in der Bevölkerung beliebt und klarer Wahlsieger. Thomas Kemmerich als Chef im Erfurter Rathaus, das ist nicht das, was die meisten Thüringer wollten.

Fehlt das demokratische Verständnis?

Andererseits ist die Empörung führender Deutscher Politiker über die Vorgänge in Thüringen auch ein Ausdruck von fehlendem Willen, Resultate demokratischer Prozesse zu akzeptieren. Kemmerich wird zum Rücktritt aufgefordert, dabei ist er in einer Wahl in sein Amt gehievt worden. Dass die AfD ihre Interessen mit einem Manöver durchgesetzt und die linke Regierung in den Ruhestand schickt, ist aus demokratischer Sicht legitim. So funktioniert Politik. Trägt sie schuld daran, wenn ihr die liberal-bürgerliche Mitte Hand bietet zu diesem Coup?