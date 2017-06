Der Angreifer wurde im Flughafen von Flint gefasst und befand sich im Verhör. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen etwa 50-jährigen Mann, der in Kanada lebe, sagte FBI-Agent David Gelios bei einer Pressekonferenz. Der Gefasste kooperiere mit den Ermittlern.

Die Behörden in den USA und Kanada ermittelten nach dem Angriff gemeinsam, sagte Gelios weiter. Laut Polizei ist der Festgenommene von "Hass auf die Vereinigten Staaten" erfüllt.

Er habe sich bei der Tat am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf getötete Menschen in Syrien, Afghanistan und im Irak bezogen und offenbar die Amerikaner dafür verantwortlich gemacht. Nach Medienberichten soll er "Allahu Akbar" gerufen haben ("Gott ist gross"). Der Mann sei legal in die USA eingereist.

Er hatte mehrmals auf einen Polizisten eingestochen. Der im Nacken Verletzte wurde notoperiert und war nach Polizeiangaben inzwischen stabilisiert. Der Flughafen wurde evakuiert und vorübergehend geschlossen. Passagiere wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.