Befinden sich die Leugner im Aufschwung?

Im Gegenteil. Es wird zunehmend schwierig, den Klimawandel zu leugnen. Denn Klimakatastrophen haben in ihrer Anzahl und in ihrer Zerstörungskraft zugenommen. Selbst viele jener Menschen, die Worte wie «Klimawandel» und «Klimakrise» nie in den Mund nehmen würden, sehen inzwischen ein, dass etwas geändert werden muss.

Im Film «An Inconvenient Sequel», der Ihre Arbeit dokumentiert, sagen Sie: «Um die Klimakrise zu reparieren, müssen wir die Demokratie reparieren.» Wie meinen Sie das?

Lobbyisten haben zu viel Einfluss auf die US-Politik. Das erschwert uns, einen klimapolitischen Kurswechsel herbeizuführen. Aber: Die Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders hat bewiesen, dass es möglich ist, einen grossen Wahlkampf zu führen, ohne Geld von Lobbyisten zu nehmen – sondern mit vielen kleinen Spenden über das Internet. Ich denke, das ist die Zukunft der Politik. Und wenn dem so ist, haben wir eine Chance, die Integrität der Demokratie in den USA wiederherzustellen.

Im Film sagen Sie auch: «Die Veränderungen passieren nicht schnell genug, und das fühlt sich wie eine persönliche Niederlage an.» Fühlen Sie sich im Kampf gegen den Klimawandel manchmal allein gelassen?

Nein. Heute gibt es Millionen Klimaaktivisten auf der ganzen Welt – nicht wenige davon hier in der Schweiz. Sie inspirieren mich. Ich bin überzeugt: Wir werden es schaffen. Die Frage ist nur: Schaffen wir es noch rechtzeitig? Also bevor wir den Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt? Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Deshalb bin ich enttäuscht, wenn es mir nicht gelingt, bestimmte klimapolitische Veränderungen schnell genug herbeizuführen.