Die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn bestätigte am Mittwoch in einem Zeitungsinterview, dass die französische Sozialversicherung die Ausgaben für Homöopathika nicht mehr zurückerstatten werde. Der Entscheid tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Schon am

1. Januar 2020 sinkt die Erstattung in einer Übergangsphase auf 15 Prozent. Heute beträgt sie 30 Prozent. Zusammen mit den in Frankreich sehr verbreiteten Komplementärversicherungen beträgt die Rückerstattung für homöopathische Mittel derzeit durchschnittlich 38 Prozent.

Auch diese Privatversicherungen dürften ihre Leistungen nun senken oder streichen.

Buzyn erklärte, sie stütze sich bei ihrem Entscheid auf eine Empfehlung der Hohen Gesundheitsbehörde Frankreichs (HAS). Diese habe nach Auswertung von 800 Studien festgestellt, die Globuli hätten «eine Wirksamkeit wie Placebo» – also gleich null. Das sei zu wenig, um eine Rückerstattung zu rechtfertigen.

Der Entscheid wurde von Präsident Macron gefällt

Der letztlich von Präsident Emmanuel Macron gefällte Entscheid hatte in den letzten Tagen viel zu reden gegeben. In einer Meinungsumfrage sprachen sich drei Viertel der Befragten für die Beibehaltung der Erstattung aus, darunter auch prominente Vertreter der Links- und Rechtsopposition. Homöopathie kommt in Frankreich breit zur Anwendung: 77 Prozent der Franzosen haben schon Globuli geschluckt; ein Gutteil der Apotheken im Land nennt sich «homöopathisch».