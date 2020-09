40 Jahre Golfkrieg: Ohrfeigen, Beleidigungen und eine 7000-Dollar-Rechnung von Saddam Hussein

«Schon in wenigen Tagen», versprach Adnan Chairallah, der Verteidigungsminister des Diktators, uns Korrespondenten mit bebender Stimme, «werden Sie das befreite Arabistan besuchen».

So nannten die Iraker die von ethnischen Arabern bewohnte iranische Ölprovinz Chusistan, die Saddams Armee in einem Blitzkrieg erobern wollte. Doch es kam anders. Schon nach wenigen Tagen verschlechterte sich die zunächst so euphorische Stimmung im Mansur Melia: Fernsehteams hatten von den Balkons der Luxusherberge die tief über dem Tigris anfliegenden Kampfjets der iranischen Luftwaffe gefilmt.

Dabei wurden sie von Saddams Agenten beobachtet, die daraufhin meine Kollegen verprügelten und ihre Filmkassetten beschlagnahmten.