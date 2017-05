Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Catanzaro haben nun ergeben, dass sich das Zentrum von Isola di Capo Rizzuto praktisch vollständig in der Hand der kalabresischen ’Ndrangheta befand: Zusammen mit dem Präsidenten der «Bruderschaft der Barmherzigkeit», Leonardo Sacco, sind gestern bei einer Grossrazzia insgesamt 68 Personen verhaftet worden.

Die meisten von ihnen gehören direkt dem mächtigen ’Ndrangheta-Clan der Arena-Familie an oder sind mit diesem liiert. Von den über 100 Millionen EU-Geldern sind laut Erkenntnissen der Staatsanwälte rund 36 Millionen Euro unrechtmässig in die Kassen des Clans abgezweigt worden.

Sogar der Priester bereicherte sich

Leonardo Sacco, die Schlüsselfigur der Affäre, ist laut der Staatsanwaltschaft ein klassischer Strohmann der Mafia: Laut den Ermittlungen hat er als «Präsident der Bruderschaft der Barmherzigkeit» dafür gesorgt, dass die von der Zentrumsleitung an Drittunternehmen vergebenen Aufträge für die Verpflegung, die Wäsche und andere Dienste an die «richtigen» Adressen erfolgten. Meist handelte es sich dabei um eigens für diesen Zweck vom Arena-Clan gegründete Firmen.

Hinter Gitter gewandert ist auch der Priester von Isola di Capo Rizzuto, welcher der Führung des Zentrums eine zusätzliche Aura von Frömmigkeit verliehen hatte – und sich ebenfalls schamlos bereichert haben soll: Don Edoardo Scordio hat laut der Staatsanwaltschaft unrechtmässig 132 000 Euro für angebliche «sprirituelle Dienste» in Rechnung gestellt. Das Geld deponierte der Priester auf einem Schweizer Bankkonto.

Bei der Familie der Arena handelt es sich um eine der gefährlichsten und mächtigsten an der Küste des Ionischen Meeres: In den Provinzen Catanzaro und Crotone befinden sich grosse Teile der lokalen Wirtschaft unter ihrer Kontrolle; wer sich dem Clan widersetzt, muss mit Anschlägen gegen sein Geschäft oder auch gegen Familienmitglieder rechnen. Ihr Strohmann Sacco wiederum ist politisch bestens vernetzt und unter anderem mit Aussenminister Angelino Alfano, einem Sizilianer, befreundet.

Der Verdacht, dass die Mafia ihre Tentakel auch in die lukrative Flüchtlingsbetreuung ausgestreckt hat, steht schon länger im Raum: Wenn in Süditalien irgendwo öffentliche Gelder in grösserem Umfang fliessen, sind die Clans in der Regel nicht weit.