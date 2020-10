30 Jahre Deutsche Einheit: «Wir haben eine Chance verpasst»

Das Gespräch dauert schon über zwei Stunden, als Johannes Wohmann eine Träne von der Wange wischen muss. «Manchmal erinnert mich der heutige Bundestag an die Volkskammer der DDR. Die Politiker haben vergessen, dass sie das Grundgesetz schützen sollen und nicht die Regierung in ihrem Handeln unterstützen müssen.»

«Ich hab das aus der Not heraus gemacht. Von dem Tag an galt ich für die Menschen in Finsterwalde plötzlich als Ansprechpartner», erinnert sich Wohmann, heute 76. Es war der Beginn einer politischen Karriere, die erst im vergangenen Jahr endete, als Wohmann, inzwischen bei der FDP, sein Kreistags-Mandat niederlegte. Im Nachgang zu den ersten freien Wahlen in der DDR im März 1990, als Wohmann auf der Liste der Bürgerbewegung Neues Forum kandidiert hatte, wählten ihn die Finsterwalder zu ihrem Bürgermeister.

Der Vater zweier längst erwachsener Söhne stand dem einstigen Industriestandort in seiner wohl schwierigsten Zeit überhaupt vor. Von 1990 bis 2010. In einer Zeit also, als die Arbeitslosigkeit zeitweise auf 27 Prozent hochschnellte, als die DDR-Betriebe im Ort abgewickelt wurden, die Menschen ihre Hoffnung auf eine Zukunft verloren. Viele Finsterwalder waren frustriert und wütend, aber Wohmann wählten sie dennoch immer wieder. «Darüber staune ich bis heute», sagt er.

«Eine Stimmung wie damals in der DDR»

Johannes Wohmann ist froh über die Wiedervereinigung, die sich an diesem Samstag zum 30. Mal jährt. Aber ob er feiern wird? Wohmann ist besorgt, wenn er über die heutigen Zustände in dem wiedervereinigten Land sinniert. Manchmal hat er das Gefühl, dass die Menschen bequem geworden sind und es viele ablehnen, für sich selbst zu sorgen.

«Wenn es nicht läuft, wird die Schuld dem nächstbesten Politiker gegeben. Dieses Delegieren der eigenen Verantwortung kenne ich eigentlich aus der DDR, als der Staat versucht hatte, die Menschen in Abhängigkeit zu bekommen.»

Wohmann macht ein diffuses Unbehagen in weiten Teilen der Bevölkerung aus, «eine Stimmung, wie sie damals in der DDR vorgeherrscht hatte.» In Deutschland fände eine «Hinterzimmer-Politik» statt, der Bundestag nicke quasi oppositionslos die Regierungspolitik ab, «wie damals in der Volkskammer.» So umstritten die AfD sei, wenigstens erhebe mit dieser Partei noch eine Kraft die Stimme gegen einen «Komplott» der etablierten Politik.