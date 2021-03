Abstimmung Wollerau sagt Ja zum Burkaverbot Zweimal Ja, einmal Nein: Das ist das Resultat der eidgenössischen Abstimmung in Wollerau. Hier finden Sie alle Details zu den Ergebnissen in der Gemeinde. 07.03.2021, 23.41 Uhr

So haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in Wollerau zu den Vorlagen vom Sonntag entschieden.

(chm)

Wollerau hat das Verhüllungsverbot klar befürwortet. 61.2 Prozent stimmten Ja. Mit einem ähnlichen Ja-Stimmenanteil von 60.2 Prozent hiess auch der Kanton Schwyz die Vorlage gut. Das Schweizer Stimmvolk stimmte 51.2 Prozent Ja.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 53 Prozent Nein zum Verhüllungsverbot, in den ländlichen gab es 59 Prozent Ja. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 55 Prozent Ja. Wollerau gehört in die grosse Gruppe der städtisch geprägten Gemeinden, welche das Verhüllungsverbot angenommen haben. Rund 69 Prozent dieser Gemeinden befürworteten die Vorlage. Die Bevölkerung in diesen Gemeinden befürwortete die Vorlage mit 59 Prozent.

In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 50.2 Prozent Ja zum Verhüllungsverbot, in der Romandie hiess es 53 Prozent Ja. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 60 Prozent Ja. Die Gemeinde Wollerau stimmte somit deutlich stärker zu als ihre Sprachregion.

Mehrheit gegen E-ID-Gesetz

Wollerau hat das E-ID-Gesetz abgelehnt, die 43.3 Prozent Ja bedeuten aber den zweithöchsten Ja-Anteil im Kanton. Das Resultat zum E-ID-Gesetz im Kanton Schwyz hiess 63.7 Prozent Nein. Das nationale Ergebnis war 64.4 Prozent Nein.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 65 Prozent Nein zum E-ID-Gesetz, in den ländlichen gab es 64 Prozent Nein. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 63 Prozent Nein. Wollerau zählt nach der Definition des Bundesamts für Statistik zur Kategorie Stadt.

In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 64 Prozent Nein zum E-ID-Gesetz, in der Romandie hiess es 68 Prozent Nein. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 56 Prozent Nein.

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien deutlich angenommen

Mit einem der grössten Ja-Anteile in der Schweiz hat Wollerau das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien angenommen. Die 71.2 Prozent Ja-Stimmen bedeuten den neuntgrössten Ja-Anteil im Land. Auf nationaler Ebene hiess das Resultat 51.6 Prozent Ja. Deutlich tiefer war die Zustimmung im Kanton Schwyz, nämlich 58.9 Prozent.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 52 Prozent Ja zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien, in den ländlichen gab es 51.5 Prozent Nein. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 53 Prozent Ja. Wollerau gehört in die grosse Gruppe der städtisch geprägten Gemeinden, welche das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien angenommen haben. Rund 73 Prozent dieser Gemeinden befürworteten die Vorlage. Die Bevölkerung in diesen Gemeinden lehnte die Vorlage mit 52 Prozent ab.

Beim Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien ist ein deutlicher Röstigraben erkennbar. Die Ja-Stimmenanteile unterscheiden sich zwischen der deutschen und der französischen Sprachregion um rund 16 Prozentpunkte. In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 56 Prozent Ja zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien, in der Romandie hiess es 61 Prozent Nein. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 51 Prozent Ja. Die Gemeinde Wollerau stimmte somit deutlich stärker zu als ihre Sprachregion.

Mit 57.6 Prozent lag die Stimmbeteiligung in Wollerau höher als im Kanton Schwyz (54.1 Prozent). Schweizweit lag die Stimmbeteiligung bei 51.2 Prozent.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.