Heilpädagogische Schule Wohlen erhält eine Kommunikationstafel

Wohlen Wenn die Wörter fehlen, hilft die Tafel weiter: Heilpädagogische Schule hat ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk erhalten Die Heilpädagogische Schule Wohlen bietet ihren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich mit unterstützter Kommunikation zu verständigen. Diese Woche wird die Spielplatztafel eingeweiht, welche die Kommunikation erleichtern soll. Sie wurde der Schule geschenkt. Nathalie Wolgensinger 14.12.2022, 05.00 Uhr

Lehrerin Melanie Flury (rechts) und Schulleiterin Marcelle Tschachtli vor der neuen Kommunikationstafel auf dem Pausenplatz des Junkholzschulhauses. Nathalie Wolgensinger

In der Küche der Wohler Heilpädagogischen Schule (HPS) riecht es wunderbar süss nach frisch gebackenem Kuchen. Lehrerin Melanie Flury und ein Schüler räumen den Geschirrspüler aus. Der Schüler hält ihr den Kochlöffel fragend hin. Sie erklärt ihm, mit Hilfe von einfachen Handzeichen, wohin er gehört.

Salatsauce einfach gemacht: Bilder und einfache Sätze erklären die Herstellung der Sauce. Nathalie Wolgensinger

An den Wänden der Kochschule hängen Infoblätter, die beispielsweise erklären, wie Schritt für Schritt eine Salatsauce gemacht wird. Das erleichtert nicht nur die Kommunikation, es ermöglicht den Schülerinnen und Schülern auch eigenständig zu arbeiten.

An der HPS werden derzeit 74 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Sie sind zwischen 4 und 20 Jahren alt. Einige von ihnen verfügen über wenig oder gar keine Lautsprache. Ihnen erleichtert die unterstützte Kommunikation den Alltag ungemein. Schulleiterin Marcelle Tschachtli präzisiert:

«Wer seine Bedürfnisse nicht kommunizieren kann, der fühlt sich hilflos.»

Bereits die Kleinsten im Kindergarten lernen, sich mit Hilfe von Karten mit Piktogrammen zu verständigen. Tschachtli und ihr Team beobachten, dass dies für die Kinder eine grosse Erleichterung ist. Sie verdeutlicht: «Wir stellen fest, dass bei unseren Schülerinnen und Schülern die Aggressionen abgenommen haben, seit wir die unterstützte Kommunikation eingeführt haben.»

Mit dem Tablet kommunizieren

Die Piktogramme hängen nicht nur an den Wänden der Schulzimmer. Die Lehrpersonen tragen sie auch am Schlüsselbund. So gelingt die Kommunikation auf einfache Art und Weise. Einige der Kinder verfügen zudem über ein iPad mit einer App, die ihnen eine einfache Kommunikation ermöglicht.

Tschachtli zeigt es an einem Tablet vor, sie tippt das Piktogramm mit der Gitarre und dem Schlagzeug an. Aus dem Lautsprecher ertönt das Wort «Musik». Mit Hilfe der App können nicht nur einzelne Worte angetippt, sondern ganze Sätze gebildet werden.

Mit Hilfe dieser App gelingt es den Schülerinnen und Schülern, sich zu verständigen. Nathalie Wolgensinger

Die Lehrpersonen wiederum nutzen die App, um den Eltern vom Schulalltag ihrer Kinder zu berichten oder um ihnen Infos weiterzuleiten. Die unterstützte Kommunikation ist ein wichtiger Begleiter im Alltag von Menschen mit einer Einschränkung in der Lautsprache. In diesem Wissen hat nun der Rett-Verein eine Kommunikationstafel für den Pausenplatz der Heilpädagogischen Schule finanziert und sie diese Woche als verfrühtes Weihnachtsgeschenk der Schule übergeben.

Kommunikation ist viel mehr als bloss sprechen

Der Verein setzt sich für Kinder mit Rett-Syndrom, einer seltenen neurologischen Erkrankung ein. Betroffene Kinder haben schwere körperliche und geistige Behinderungen. Und auch sie sind auf die Hilfe dieser unterstützten Kommunikation in ihrem Alltag angewiesen.

Die wichtigsten Piktogramme haben die Lehrpersonen zusammengefasst und haben sie immer zu Hand. Nathalie Wolgensinger

Dass die Tafel zwischen der Heilpädagogischen Schule und dem Schulzentrum Junkholz zu stehen kommt, ist Absicht. Sie soll den Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern der beiden Schulhäuser fördern. Nicht zuletzt aber, soll sie auch Passantinnen und Passanten darauf aufmerksam machen, dass Kommunikation viel mehr ist, als bloss sprechen.

Mehr Informationen zum Rett-Syndrom unter: www.rett.ch.