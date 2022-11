Wohlen «Unsere Forderung ist alternativlos und muss umgesetzt werden» – Mitte-Lütolf zur Protokollierung der künftigen Gemeinderatswahlen Wie die Resultate der Wohler Gemeinderatswahlen künftig protokolliert werden, gibt zu reden. Der Gemeinderat empfiehlt eine Mitte-Motion, die fordert, dass alle Personen mit mindestens 10 Stimmen separat ausgewiesen werden, zur Ablehnung. Mitte-Präsident Harry Lütolf nimmt Stellung. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Die Stimm- und Wahlzettel vom September 2021 sind nicht mehr im Wohler Gemeindehaus, sondern wurden ordnungsgemäss vernichtet. Marc Ribolla

Eines ist seit mehr als einem Jahr klar. Die Resultate der Wohler Gemeinderatswahlen vom September 2021 und die Auszählung der Stimmen wurden von niemandem jemals angezweifelt. Das Wahlbüro hatte seinen Auftrag korrekt erfüllt.

Vielmehr zu diskutieren gab seither aber die Protokollierung dieser Wahlen durch das Wahlbüro. Denn 453 vereinzelt gültige Stimmen bei den Gemeinderatswahlen, 1001 solcher Stimmen bei der Gemeindeammannwahl und deren 483 bei der Wahl des Vizeammanns fasste das Wahlbüro zusammen und wies sie nicht namentlich aus.

Verschiedene politische Akteure des Einwohnerrats reichten in dieser Auszählungssache in der Folge Anfragen oder Motionen ein. Mit verschiedenen Stossrichtungen. Einerseits zum expliziten Fall, wie beispielsweise der damalige FDP-Präsident Thomas Hoffmann in einer Anfrage an den Gemeinderat. Andererseits auch zukunftsgerichtet wie Mitte-Präsident Harry Lütolf.

Wahlzettel wurden ordnungsgemäss vernichtet

Hoffmann wollte damals beispielsweise wissen, ob die «anonymen» Stimmen nachträglich den Personen zuzuordnen seien oder ob das Wahlbüro diese Nachpublikation vorzunehmen gedenke. Nun liegt die Antwort des Gemeinderats vor. Er hält fest, dass «mit Rücksicht auf alle Verfahren, welche in dieser Angelegenheit ergangen sind und unter Beachtung von Fristen die Wahlzettel vom 26. September 2021 am 22. Dezember 2021 ordentlich vernichtet wurden.»

All dies geschah gemäss kantonalen Vorgaben. Man wird also nie mehr erfahren, wem die «vereinzelt gültigen Stimmen» gehörten. «Seitens der Mitglieder des Wahlbüros wurde bei den ergangenen Einzelstimmen keine Konzentration festgestellt, welche die explizite Nennung von Stimmberechtigten notwendig erscheinen liess», erklärt der Wohler Gemeinderat das Vorgehen des Wahlbüros.

Damit es bei künftigen Behördenwahlen keine Diskussion mehr gibt, reichte Mitte-Lütolf im Oktober 2021 eine Motion ein. Sie fordert: «Bei künftigen Gemeindewahlen an der Urne sind für alle betroffenen Ämter alle Personen mit mindestens 10 gültigen Stimmen separat auszuweisen.»

Wohlens Mitte-Präsident Harry Lütolf. Britta Gut

Diese Motion musste bekanntlich einige juristische Hürden bis vors kantonale Verwaltungsgericht nehmen, bis sie nun im November vom Einwohnerratsbüro offiziell zugestellt und traktandiert worden ist. In seiner Stellungnahme empfiehlt der Gemeinderat der Legislative nun aber, die Motion nicht zu überweisen.

Er argumentiert unter anderem, dass zur Umsetzung eine Änderung der Gemeindeordnung nötig sei. Das findet der Gemeinderat übertrieben. Ausserdem erscheine es keinesfalls als sinnvoll und praktikabel, wenn eine Mindestanzahl von Stimmen einer Person für die Aufnahme ins Wahlprotokoll definiert werde.

Quasi als «Kompromisslösung» stellt der Gemeinderat in Aussicht, dass «künftig im Rahmen der administrativen Vorbereitungsarbeiten sämtliche für den Gemeinderat kandidierende Personen generell auch für die Nebenwahlen (also Wahlen als Ammann oder Vizeammann) im Protokoll erfasst werden».

Gemeindeordnung muss revidiert werden

Harry Lütolf zeigt sich auf Anfrage der AZ unzufrieden. Er sagt: «Die kantonale Rechtsmittelinstanz hat entschieden, dass die Forderung meiner Partei umgesetzt werden darf. Dies soll über eine Revision der Gemeindeordnung geschehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es auch weniger aufwendig gehen würde: mit einem Reglement. Wie dem auch sei: Die Forderung der Mitte Wohlen ist alternativlos und muss umgesetzt werden.

Eine eindeutige Haltung hat Lütolf auch zum Kompromissvorschlag des Gemeinderats, der sich seiner Meinung nach nicht umsetzen lässt. Lütolf:

«Der Gemeinderat behauptet seit Einreichung unserer Motion: Nur das Wahlbüro ist zuständig. Nun will der Gemeinderat aber plötzlich zuständig sein und Vorgaben machen. Was gilt nun? Da beisst sich die Katze in den Schwanz.»

Die Mitte Wohlen wolle bei Wahlen nun endlich verlässliche Regeln, die unabhängig vom jeweiligen Personal im Wahlbüro und der Verwaltung eingehalten werden müssen. «Verlässlich geht das nur über eine Anpassung des kommunalen Rechts», so Lütolf. Die Motion wird am 5. Dezember im Einwohnerrat behandelt.

