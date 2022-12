Wohlen: VW-Fahrer verweigerte Bluttest bei Polizeikontrolle

Wohlen Tätowierter VW-Bus-Fahrer fühlte sich bei Polizeikontrolle diskriminiert und verweigerte Bluttest – das kommt ihn teuer zu stehen Ein Automobilist widersetzte sich bei einer Polizeikontrolle in Wohlen einem von der Staatsanwaltschaft angeordneten Blut- und Urintest und kassierte vor dem Bezirksgericht eine Strafe. Das Obergericht hat nun das Urteil bestätigt und die Beschwerde abgewiesen. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Eine Polizeikontrolle kam einen 31-Jährigen in Wohlen im März 2021 teuer zu stehen. Severin Bigler (22. November 2019)

Den 24. März 2021 wird er nicht so schnell vergessen. An jenem Mittwochvormittag fuhr Armin (Name geändert) nichts ahnend kurz nach 11 Uhr mit seinem VW-Bus auf der Bremgarterstrasse in Wohlen. Telefonierend mit dem Handy am Steuer. Zum selben Zeitpunkt war auch eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau in der Gegend und hielt Armin deswegen in der Folge an.

Er kassierte eine Ordnungsbusse und bezahlte sie an Ort und Stelle. Doch nun nahm das Unheil aus Armins Sicht seinen Lauf und die Geschichte eine Wende.

Denn bei der Rückgabe des Wechselgeldes fielen dem Polizisten verschiedene äussere Anzeichen bei Armin auf, die den Verdacht auf Betäubungsmittel- oder Arzneimittelkonsum aufkommen liessen. Dazu gehörten laut Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten vom Oktober 2021 Nervosität, zittrige Hände und flackernde Augenlider.

Bedingte Geldstrafe und Busse von 600 Franken

Gegen diesen Strafbefehl hatte Armin sich gewehrt und wurde im Mai dieses Jahres vom Bezirksgericht Bremgarten verurteilt. Wegen der Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit. Er kassierte eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 110 Franken und eine Busse von 600 Franken. Denn Armin weigerte sich bei der Kontrolle, einen Betäubungsmittelschnelltest durchführen zu lassen, und wollte auch die anschliessend verfügte Blut- und Urinprobe im Spital verweigern.

Weil der Beschuldigte dagegen rekurrierte und einen Freispruch verlangte, beschäftigte sich nun kürzlich das Obergericht mit dem Fall. Und bestätigte das vorinstanzliche Urteil gegen Armin. Zudem muss er nun auch die Obergerichtsverfahrenskosten (3000 Franken) und die Kosten des Bezirksgerichtsverfahrens (1830 Franken) berappen.

Er wollte sich zuerst seiner Rechte vergewissern

Gemäss dem nun veröffentlichen Urteil machte Armin in seiner Begründung vor allem geltend, dass er aufgrund seiner Ganzkörpertätowierung und seines bemalten VW-Busses das Opfer eines polizeilichen «Profilings» geworden sei. Das Obergericht verneint dies aufgrund der Fakten und schreibt: «Vielmehr wurde der Beschuldigte beim Telefonieren am Steuer beobachtet und deshalb angehalten Nach der Anhaltung wurde er so dann auch nicht unmittelbar nach Betäubungsmitteln gefragt oder getestet.»

Armin wollte sich zudem erst mit seinem Rechtsanwalt oder seiner Rechtsschutzversicherung absprechen und bot der Polizei am Nachmittag eine Blutprobe an. «Der Beschuldigte verkennt, dass ihm bei der Durchführung einer Zwangsmassnahme kein Recht zusteht, diese von einer vorgängigen rechtlichen Beratung abhängig machen zu können. Solches liesse sich denn auch nicht umsetzen, würde doch die Umsetzung insbesondere bei nächtlichen Polizeikontrollen zu unverhältnismässigen Verzögerungen führen», hält das Obergericht fest.

Ausserdem liege es nicht am Beschuldigten, den Zeitpunkt einer Zwangsmassnahme zu bestimmen. Für die Richter ist auch klar, dass sich Armin über die Konsequenzen einer Testverweigerung im Klaren gewesen sein muss, «zumal er nach eigenen Angaben keine Drogen konsumiert und somit auch nichts zu befürchten gehabt hatte». Armin kann das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen.

