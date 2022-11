Abfallreglement mit Grüngutgebühr in Wohlen vor dem Einwohnerrat

Wohlen Neues Abfallreglement mit Grüngutgebühr: SVP kündigt komplette Ablehnung an – die Mitte möchte eine Biosack-Ergänzung Am 5. Dezember befindet der Wohler Einwohnerrat wieder einmal über ein angepasstes lokales Abfallreglement. Im Kern geht es um die Einführung einer Grüngutgebühr. Die Meinungen der Politik dazu sind klar. Am Ende dürfte aber das Volk das letzte Wort haben. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Aktuell können die Wohlerinnen und Wohler ihre Grüngutcontainer noch gratis der Entsorgung mitgeben. Marc Ribolla

In diesen herbstlichen Tagen haben die Gartenbesitzerinnen und -besitzer viel zu tun. Das gefallene Laub der Büsche und Bäume muss gesammelt oder die Sträucher müssen zurückgeschnitten werden. All das und weitere pflanzliche Dinge können in Wohlen seit je gratis und franko der regelmässigen Grüngutsammlung mitgegeben werden.

Diese Entsorgung verursacht der Gemeinde in der Rechnung der Abfallbewirtschaftung einen Verlust. Sie trägt einen Teil dazu bei, dass diese Spezialfinanzierung jährlich mit rund 700'000 Franken aus Steuergeldern subventioniert werden muss. Dieses Vorgehen entspricht aber nicht den gesetzlichen Vorschriften, die eine verursachergerechte und kostendeckende Finanzierung der Abfallbewirtschaftung verlangen.

In den vergangenen 24 Jahren nahm die Politik mehrmals einen Anlauf, diesen Zustand zu beheben. Mehrfach genehmigte der Einwohnerrat ein Abfallreglement mit verschiedenen Lösungsansätzen, viermal sagte das Volk aber an der Urne doch Nein dazu. Zuletzt im März 2013.

Reglement wäre per 1. August 2023 in Kraft

Nun unternimmt der Wohler Gemeinderat einen weiteren Vorstoss. Er unterbreitet dem Einwohnerrat am 5. Dezember einen Bericht und Antrag zur «Gesamtrevision des Abfallreglements inklusive verursachergerechter Finanzierung». Die Gebühren setzen sich neu aus Grundgebühr pro Haushalt und einer Mengengebühr zusammen. Letztere richtet sich nach Gewicht oder Volumen für Kehricht, Sperrgut und Grünabfälle.

In einer neuen Verordnung zum Abfallreglement legt der Gemeinderat die Jahrestarife fürs Grüngut fest. Für einen 140-Liter-Grüngutcontainer beträgt er beispielsweise 78 Franken, für einen 770/800-Liter-Behälter deren 349 Franken. Stimmt der Einwohnerrat dem revidierten Abfallreglement zu, würde es per 1. August 2023 in Kraft treten.

Eine Umfrage bei den Fraktionen deutet darauf hin, dass die Vorlage zumindest diese Hürde (einmal mehr) nehmen könnte. Der Grossteil unterstützt sie. FDP-Einwohnerrat Lionel Zingg erklärt: «Wir stehen dem Antrag grundsätzlich positiv gegenüber. Die jetzige Situation ohne ein verursachergerechtes Abfallreglement mit Grüngutgebühr ist für uns unhaltbar und zudem gesetzeswidrig.»

«Wir sehen es als eine pragmatische Lösung»

Auch die Mitte, die SP, die GLP und die Grünen stehen hinter dem Vorschlag und werden ihm im Einwohnerrat zustimmen. Einzig die SVP-Fraktion lehnt wie schon in früheren Jahren das Abfallreglement mit der Grüngutgebühr ab. Präsident Roland Büchi erklärt: «An der Fraktionssitzung wurde entschieden, dass wir aus bekannten Gründen dem Abfallreglement nicht zustimmen werden.» Die SVP wehre sich gegen jegliche zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Bevölkerung und neue Gebühren.

Grüne-Co-Präsident Patrick Schmid spricht von einem Muss, dass Wohlen als eine der letzten Gemeinden im Kanton ein Abfallreglement erhält, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. «Das vorgeschlagene Gebührenmodell mit Grund-, Kehricht- und Grüngutgebühr sehen wir als eine pragmatische Lösung», meint Schmid.

Ein Biosack nach Vorbild der Stadt Baden

Schon jetzt kündigt die Mitte-Fraktion einen ergänzenden Antrag fürs Reglement in der Debatte an. Sie möchte, dass nebst Jahrescontainer- und Einzelentleerungsmarken zusätzlich auch ein Biosack für die Grüngutentsorgung möglich ist. Zum Preis von maximal 1.10 Franken pro Sack.

Mitte-Präsident Harry Lütolf begründet den Antrag so: «Kleine Haushalte ohne Garten produzieren in der Regel nur kleine Mengen Grünabfall. Um hier dem Bedürfnis einer umwelt- und fachgerechten Entsorgung entgegenzukommen, soll dem Beispiel der Stadt Baden gefolgt werden. Diese sieht seit Anfang 2022 einen 11-Liter-Biosack vor, der derzeit 1 Franken kostet. Der Biosack ist aus Recyclingmaterial und vergärt deshalb wesentlich schneller als die unerwünschten bekannten Kompostbeutel.»

SVP kann noch keine Aussage zum Referendum machen

Die Mitte-Partei geht wie auch andere Parteien davon aus, dass die SVP bei einer Annahme des Reglements im Einwohnerrat das Referendum ergreifen wird. Und damit zum 5. Mal das Volk an der Urne über das Abfallreglement befinden muss. SVP-Präsident Büchi konnte dazu im Vorfeld noch keine Aussage machen.

Mitte-Präsident Lütolf glaubt aber: «Die Volksabstimmung könnte trotz Vorgeschichte gewonnen werden, zumal der Status quo nicht zu befriedigen vermag.» GLP-Präsident Matthias Angst ist ebenfalls optimistisch und sagt: «Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass Wohlen endlich ein korrektes Reglement erhält. Die Chancen stehen diesmal besser auch schon.»

