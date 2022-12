Ehemalige Strohfabrik in Wohlen beherbergt bald eine Kita

Wohlen Neue Nutzung in ehemaliger Strohfabrik: Kita Tropicana plant zweiten Standort für bis zu 30 Kinder Seit 2019 gibt es in Widen die Kindertagesstätte Tropicana. Nun möchte Inhaberin Loriana Borgesano in Wohlen ebenfalls einen Standort eröffnen. Die Kita ist im Erdgeschoss der früheren Strohwarenfabrik an der Zentralstrasse 20 angedacht. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Noch ist die Gewerbefläche im EG der Zentralstrasse 20 in Wohlen leer. Bald soll hier eine Kindertagesstätte einziehen. Marc Ribolla

Die frühere Strohwarenfabrik Paul Walser an der Zentralstrasse 20, die Streba, ist eines der markanten Gebäude im Dorf. Mit seiner historischen Vergangenheit und dem charakteristischen Backsteinbau steht es unter Substanzschutz. Schon seit vielen Jahren beherbergt die umgebaute Location Gewerbetreibende, Büros und Wohnungen.

Nun steht im Erdgeschoss eine Veränderung an. Dort, wo bis vor einigen Monaten ein Fitnessstudio einquartiert war, ist eine Kindertagesstätte geplant. Die neue Mieterin der knapp 250 Quadratmeter grossen, aktuell leerstehenden Fläche, ist die Kita Tropicana aus Widen. Das Baugesuch für den Umbau mit der Umnutzung liegt seit einigen Tagen und noch bis 12. Dezember öffentlich auf der Gemeindeverwaltung auf.

Die Kita Tropicana wurde 2019 von Loriana Borgesano ins Leben gerufen. Sie sagt zur «Aargauer Zeitung» mit Hinblick auf die Wohler Expansion:

«Ich war schon länger auf der Suche nach einem zweiten Standort. Auch, um mein Konzept erweitern zu können.»

Zwei Gruppenräume und ein Sinnesraum

Sie lege dabei besonders Wert auf eine hohe Qualität beim Personal und moderne, harmonische Räumlichkeiten. «Sie müssen stilvoll eingerichtet sein. Wichtig ist mir auch, dass das Essen für die Kinder gut ist», erklärt Borgesano. In Widen wird die Kita dreimal wöchentlich fürs Mittagessen vom Restaurant Stutz beliefert, in Wohlen wird es täglich ein Betrieb in der näheren Umgebung sein.

Ein Einblick in die bereits bestehende Kita Tropicana in Widen. zvg

Bevor die Kita in der Wohler Streba, wenn alles nach Plan verläuft, im Februar 2023 mit dem Betrieb loslegen kann, braucht es noch gewisse bauliche Anpassungen. Mit Gipswänden soll der grosse Raum mehrfach unterteilt werden.

Es gibt zwei rund 45 m2 grosse Gruppenräume, einen runden Sinnesraum sowie einen Bewegungs-, einen Kreativ- und einen Ruheraum. Eingebaut werden auch eine kleine Küche und ein Büroraum. Geringfügige Änderungen sind zudem bei den bereits vorhandenen sanitären Anlagen nötig.

Loriana Borgesano ist Gründerin und Inhaberin der Kita Tropicana. zvg

«Im Sinnesraum integriert wird es einen Sandkasten geben und im Ruheraum ein Aquarium, wie wir es schon in der Kita in Widen installiert haben», streicht Borgesano ein paar weitere Merkmale hervor.

«Vom Konzept her soll die Einrichtung im Jugendstil daherkommen, mit erdtönigen und weissen Farben. Sehr fein und cozy», beschreibt Borgesano das zukünftige Interieur weiter. Die Küche wird der einzige Raum sein, wo es dunkel eingerichtet sein wird. Mit Deko-Pflanzen sollen ebenfalls optische Akzente gesetzt werden. Viele verschiedene Farben seien nicht nötig, da die Kinderspielsachen an sich schon sehr bunt seien.

Voranmeldungen sind schon jetzt möglich

Die einzelnen Räume werden keine Türen haben, da die Kita Tropicana ein offenes Konzept verfolge. Die Eingänge zu den Räumen würden höchstens mit einem Vorhang abgedeckt, so Borgesano. Die vielen hohen Fenster auf beiden Seiten des Raumes lassen zudem sehr viel Tageslicht in die Innenräume gelangen.

Schon jetzt sei es möglich, Voranmeldungen für einen Platz in der neuen Wohler Kita einzureichen. Begrüsst würden Kinder vom Säuglingsalter bis und mit der zweiten Kindergartenstufe. Gemäss dem Betriebskonzept darf die Kita bis zu 30 Kinder aufnehmen. «Das ist eine sehr vernünftige Zahl und problemlos möglich. Sie hängt direkt von der zur Verfügung stehenden Raumfläche ab» erklärt Borgesano.

Laura Agostinho wird die Krippenleiterin sein. zvg

Die pädagogische Leitung der Wohler Kita wird Laura Agostinho übernehmen, die schon in Widen verantwortlich ist. Ausserdem sind in einem ersten Stadium ein bis zwei weitere ausgebildete Betreuerinnen vorgesehen. Der Aufbau eines zweiten Tropicana-Standorts hat auch diesbezüglich Vorteile. Inhaberin Borgesano sagt:

«Bei einem personellen Engpass wäre es möglich, dass auch einmal Personal von Widen in Wohlen eingesetzt werden kann.»

Zu Beginn plant sie den Standort in Wohlen von Montag bis Freitag von 7 bis 18.30 Uhr geöffnet zu haben. Zu einem späteren Zeitpunkt sei auch denkbar, die Öffnungszeiten am Morgen und am Abend leicht zu vergrössern.

Der Ruheraum mit Aquarium in der Wider Kita. zvg

