Wohlen Mord wegen perfektem Gin-Rezept? Expertin zeigt, was an dem Drink so speziell ist, dass man dafür töten könnte Gin ist Lyrik, Gin ist Magie. Im Krimi «Der Gin des Lebens» zeigt der Autor Carsten Sebastian Henn, was daran so besonders sein soll. Und was würde besser zur Lesung der Volkshochschule Wohlen passen, als die dazugehörige Degustation im Getränkefachmarkt Schüwo mit Expertin Lidwina Weh? Andrea Weibel 15.12.2022, 05.00 Uhr

Sommelière und Weinexpertin Lidwina Weh von der Wohler Schüwo Trink-Kultur erklärt die verschiedenen Botanicals als Gin-Zutaten. Claudio Thoma

Schon immer stand Bene für seinen Vater an zweiter Stelle - hinter dessen geliebtem Gin. Als der Brennmeister längst gestorben ist und Bene von seiner Fast-Verlobten sitzen gelassen wird, will er es wissen und öffnet die Flasche Gin, die ihm sein Vater hinterlassen hat. Er will mit dem Fusel seinen Schmerz betäuben. Doch: Der Gin ist unglaublich gut! Bene muss die Rezeptur herausfinden.

Der Wohler Andreas Weber bei der Lesung des Krimiromans «Gin des Lebens» von Carsten Sebastian Henn im Lager der Schüwo Wohlen. Claudio Thoma

Aber: «Es ist einfacher, einen Sechser im Lotto zu haben, als bei einem Gin die verschiedenen Botanicals herauszufinden», versichert Lidwina Weh. Die Sommelière und internationale Weinexpertin leitet die Weinschule der Schüwo Trinkkultur in Wohlen. Auch bei Gin ist sie Expertin. Und sie ist die perfekte Gastgeberin für den Krimiabend der Wohler Volkshochschule.

Dass man bei Gin nicht von Inhaltsstoffen, sondern eben von Botanicals spricht, lernen die Lesenden des Krimis «Der Gin des Lebens» des deutschen Autors und Spirituosenfachmanns Carsten Sebastian Henn rasch. An diesem Dienstagabend müssen sie die Seiten aber nicht selber umblättern, sondern bekommen die spannendsten Stellen vom ehemaligen Wohler Lehrer Andreas Weber vorgelesen.

«Whisky ist ein Historienroman, Gin ist Lyrik»

Im Schüwo-Laden zitiert Weber: Wein sei wie ein Heimatbuch, das von jenem Sommer berichtet, in dem die Trauben reiften. Whisky sei ein Historienroman, der von alten Zeiten erzählt. Aber Gin sei Lyrik, pure Magie, heisst es schwelgerisch im Roman.

Weh erklärt in ihrer charmanten Art, wie Gin hergestellt wird. Grundsätzlich könne irgendein hochprozentiger, geschmacksneutraler Alkohol verwendet werden. Das Wichtigste seien eben die Botanicals.

Tipps der Expertin: So kredenzt man Gin Sommelière und Gin-Expertin Lidwina Weh findet es schade, dass Gin Tonic meist nur mit einem Zitronenschnitz garniert wird. «Der Geschmack des Gins ist so bunt und fantasievoll, das sollte bei der Garnitur nicht aufhören», sagt sie. Die Botanicals, die meist auf der Flasche aufgeführt sind, könne man aufgreifen. Rosmarinzweige und kleine Stücke von Orangen- oder Zitronenschalen passen jedoch immer. «Reibt man den Rand des Glases mit der Schale ein, ergibt das ein tolles Aroma. Fruchtfleisch hingegen kann das Getränk verfälschen.» Aber auch Gurke und Rosenblätter dürfen ins Glas, je bunter, desto schöner. Und welches Glas sollte man wählen? Weh sagt schmunzelnd: «Hauptsache, es sieht gut aus.» Es lohne sich, im Schrank nachzuschauen, welche schönen Gläser man länger nicht benützt habe. Ausserdem sei wichtig, dass nicht Crushed Ice, sondern Eiswürfel verwendet werden. So verwässere der Gin nicht. Manche Gins könne man pur trinken, andere mit Tonic. Auch da sollte man sich durchprobieren, es gibt unterdessen enorm viele Tonics, die alle leicht anders schmecken. Und: In der Schüwo Trinkkultur sind 176 Gin-Sorten erhältlich. Das Mischverhältnis sollte je nach Geschmack zwischen einem Viertel und einem Drittel Gin plus Tonic liegen. (aw)

«Früher waren nur gewisse Pflanzen für Gin zugelassen. Aber heute ist die Welt des Gins bunt und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Hauptzutat ist Wacholder. Darüber hinaus darf alles mitdestilliert werden, was nicht toxisch ist», so die Fachfrau. Dazu passend schenkt sie Plymouth Gin an die Gäste aus. Genau um diesen geht es nämlich im Krimi.

Spannung und profundes Gin-Wissen in einem Buch

Im ersten Stock der Schüwo, in der Weinschule, berichtet Weber, wie Bene in Plymouth auf Cathy trifft, deren Vater vor seinem Tod ebenfalls eine perfekte Gin-Rezeptur entdeckt haben soll. Gemeinsam gehen sie dem auf die Spur. Hat der tote Obdachlose in Cathys Garten mit der Sache zu tun?

Die Gäste der Veranstaltung durften selbst einen Gin aromatisieren. Claudio Thoma

Zwischen meterhohen Harassenstapeln im Lager der Wohler Getränkefirma wird der Krimi immer spannender. Ausserdem werden die Zuhörenden immer bessere Gin-Kenner. Expertin Weh attestiert:

«Eine Fachliteratur, die so toll verpackt ist, dass man nicht mehr aufhören möchte, zu lesen – etwas Besseres kann es gar nicht geben.»

Als Autorin von «Buchstäblich Wein» weiss sie, wovon sie spricht.

Zum Schluss tritt Benes Mutter auf den Plan, der man gesagt hat, sie solle ihren Sohn zurück nach Deutschland holen, sonst passiere etwas Schlimmes. Mit diesen Worten lässt Andreas Weber die gespannten Zuhörenden in der Luft hängen. Den Rest müssen sie selber lesen.

Nächsten Herbst gibt es statt Gin vermutlich Whisky zum Krimi

Lidwina Weh tröstet ihre Gäste, indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, selber einen Gin zu aromatisieren. Dafür stehen rund 25 Botanicals von Wacholder über Orangenschalen und Rosmarin bis zu Angelikawurzel und Pfeffer auf dem Tisch beim lauschigen Cheminée hinten im Schüwo-Laden.

Nicht nur die Zuhörenden sind begeistert, sondern auch Initiantin Edith Weber von der Wohler Volkshochschule. «Ich mag Gin sehr und war schon bei einem Gin-Seminar von Lidwina. Als ich auf den Roman ‹Der Gin des Lebens› stiess, fand ich, das sollte man doch verbinden. Lidwina war sofort dabei.» Sie fügt an:

«Der Autor ist Fachmann für verschiedene alkoholische Getränke. Ein anderes seiner Bücher heisst ‹Rum und Ehre›. Und sein neuestes Werk handelt von Whisky.»

Das treffe sich gut, denn der Ansturm auf die Tickets war so gross, dass die Gin-Lesung zweimal durchgeführt wurde. «Ich denke, da wissen wir bereits, mit welchem Thema wir die Fortsetzung nächsten Herbst durchführen werden», freut sie sich.

