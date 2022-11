SVP-Einwohnerrat will Abriss zweier Häuser verhindern

Wohlen Können die über 200-jährigen Häuser an der Steingasse 25 und 27 gerettet werden? SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid will nicht, dass die beiden Liegenschaften abgerissen und stattdessen Parkplätze gebaut werden. Darum reicht er eine Dringliche Motion ein, die das Vorhaben stoppen soll. Andrea Weibel 18.11.2022, 05.00 Uhr

Diese beiden über 200-jährigen Häuser an der Steingasse 25 und 27 sollen abgerissen und durch Parkplätze ersetzt werden. Bild: Nathalie Wolgensinger

Die Wohler Steingasse mit ihren Villen, Einfamilienhäuschen und geschichtsträchtigen Gemäuern war früher die direkte Verbindung zwischen Zürich und Bern. Es ist eine der wichtigsten historischen Strassen von «Chly Paris», wie Wohlen einst genannt wurde. Einzelne dieser Häuser wurden fachgerecht renoviert, wie zum Beispiel das Seckelmeisterhaus an der Steingasse 47 oder das Schlössli, das älteste Haus im Dorf. Viele andere Gebäude mussten Neubauten weichen, die mal mehr, mal weniger ins Ortsbild zu passen scheinen.

Nun sollen zwei weitere Häuser, jene alten Bauernhäuser an der Steingasse 25 und 27, aus der historischen Strasse verschwinden. Wie der «Wohler Anzeiger» schreibt, sollen die Liegenschaften abgebrochen werden, damit die ibw, die Wohler Strom- und Wasserlieferantin, dem Wachstum gerecht werden kann. Eine Renovation wäre unverhältnismässig, wurde Peter Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung, zitiert. Stattdessen sollen 104 Parkplätze und ein offener, eingeschossiger Holzbau entstehen, der für Lagerzwecke, Entsorgung sowie als Hauswart- und Lagerraum dienen soll.

SVP-Einwohnerrat will Abbruch der Häuser verhindern

Dagegen will SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid jedoch vorgehen. Ihm liegen offenbar die historische Steingasse und deren über 200 Jahre alte Häuser am Herzen. In einer dringlichen Motion verlangt er zweierlei. Einerseits soll der Gemeinderat verhindern, dass die Liegenschaften Steingasse 25 und 27 abgerissen werden, «damit nur mehrheitlich Parkplätze erstellt werden können».

Andererseits soll der Gemeinderat von der ibw ein Grobkonzept verlangen, worin aufgezeigt wird, «was mit den seit Jahren verlotterten Gebäuden Steingasse 25 und 27 in Zukunft geschehen soll». Denn die Liegenschaften gehören «eigentlich dem Volk», schreibt Breitschmid.

Die Baugespanne stehen bereits. Rechts im Bild die Ecke des ibw-Hauptgebäudes. Bild: Nathalie Wolgensinger

Er argumentiert mit den genannten Beispielen, dem Seckelmeisterhaus und dem Schlössli. Er fragt in der Dringlichen Motion, ob es bei jenen Gebäuden nicht auch völlig unverhältnismässig gewesen sei, sie fachgerecht zu renovieren. Aus ihnen sind Schmuckstücke geworden, die das kulturelle Erbe Wohlens bewahren. Breitschmid fragt sich, ob das nicht auch bei den beiden Gebäuden an der Steingasse 25 und 27 getan werden könnte.

Zum Schluss schreibt er: «Meine Erwartung an den Einwohner- und Gemeinderat ist, dieses Vorhaben der ibw abzubrechen. Historische Gebäude, die der Öffentlichkeit gehören, werden nicht für Parkplätze geopfert. Wir haben eine Vorbildfunktion.» Ob die Motion dringlich behandelt und somit vorgezogen werden soll, entscheidet der Einwohnerrat an seiner nächsten Sitzung vom 5. Dezember.