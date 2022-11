Wohlen: Die regionale Musikschule ist wieder auf Tournee

Wohlen Klingende Advents-Lichtlein – die regionale Musikschule ist in diesen Wochen wieder auf Tournee Die Regionale Musikschule Wohlen macht im Rahmen der «Musical Lights» den Zauber des Advents hörbar. Auf dem Programm stehen über ein Dutzend Auftritte – auch in Zürich. 25.11.2022, 05.00 Uhr

Auch beim «Singing Christmas Tree» in Zürich wird die Musikschule zweimal auftreten. zvg

Die kalten Hände um einen Becher heissen Glühwein legen, den Duft von Lebkuchen und Plätzchen in der Nase spüren und sich von der romantischen Weihnachtsbeleuchtung bezaubern lassen. Was da noch fehlt? Musik! Die Regionale Musikschule Wohlen verleiht der Adventszeit in der Region einen ganz speziellen Glanz.

Die dreiwöchige musikalische Tour durch die Vorweihnachtszeit beginnt am 26. November im Isler Park in Wohlen. Die Chöre unter der Leitung von Prisca Zweifel, die Akkordeonklasse von Aleksandar Aleksandrovic und der Kinderchor Büttikon unter der Leitung von Debora Grobler geben dem Weihnachtsmarkt zwischen 13 und 16 Uhr einen feierlichen, klingenden Rahmen.

Auch zweimal in Zürich beim «Singing Christmas Tree»

Es stehen kleinere und grosse Glanzlichter auf dem Programm: Neben besinnlichen Events in Kirchen, Schulen und sozialen Einrichtungen kommen auch die ganz grossen Auftritte nicht zu kurz. Ein grosser Höhepunkt ist das Weihnachtskonzert am 7. Dezember in der Aula Hof Villmergen um 19 Uhr. Verschiedene Ensembles und Einzelbeiträge stimmen das Publikum vorweihnachtlich ein.

Die Regionale Musikschule Wohlen ist auch ausserhalb der Region immer wieder ein gern gesehener Gast: Gleich zweimal dieses Jahr (am 2. Dezember um 18.30 Uhr und am 11. Dezember um 17.30 Uhr) erschallen beim «Singing Christmas Tree» die festlichen Klänge der Chöre über den Werdmühleplatz in der Zürcher Innenstadt. Begleitet werden die jungen Singenden von der eigens für diesen Anlass zusammengestellten Hausband (André Gärtner, Lukas Stäger, Micha Dettwyler) und am Klavier von Livia Marras.

Sämtliche Auftrittstermine und Zeiten gibt es auch auf der Website der Regionalen Musikschule Wohlen unter www.musikschule-wohlen.ch/agenda zu finden. (az)

Konzerttournee der Regionalen Musikschule Wohlen Sa, 26. November, Isler Park, 13 Uhr: Adventsmarkt Wohlen. Chöre (Leitung Prisca Zweifel); 14 Uhr: Kinderchor Büttikon (Debora Grobler); 16 Uhr: Akkordeonklasse Aleksandar Aleksandrovic Mi, 30. November, Ref. Kirche Wohlen, 10 Uhr: Kindergartenkonzert Cello (Leitung Hristo Kouzmanov) Do, 1. Dezember, Ref. Kirche Wohlen, 18.30 Uhr: Klassenstunde, Klavierklasse Daniela Pezzo Fr, 2. Dezember, Werdmühleplatz Zürich, 18.30 Uhr: Singing Christmas Tree, Chöre (Leitung Manuela Gradinger, Klavierbegleitung Livia Marras) So, 4. Dezember, Ref. Kirche Villmergen, 9.30 Uhr: Bambusflötenklasse Anna Dähler Mi, 7. Dezember, Kapelle Büttikon, 07 Uhr: Roratefeier Büttikon, Blockflötenklasse Claudia Weissbarth Mi, 7. Dezember, Ref. Kirche Wohlen, 10 Uhr: Kindergartenkonzert Cello (Leitung Hristo Kouzmanov) Mi, 7. Dezember, Aula Hof Villmergen, 19 Uhr: Weihnachtskonzert Villmergen So, 11. Dezember, Kath. Kirche Villmergen, 16.30 Uhr: Adventskonzert Musikverein Villmergen – Jugendblasorchester (Leitung Stephanie Herzog) So, 11. Dezember, Werdmühleplatz Zürich, 17.30 Uhr: Singing Christmas Tree, Chöre (Leitung Prisca Zweifel & Begleitband mit Lukas Stäger, Micha Dettwyler, André Gärtner) So, 11. Dezember, Aula Hof Villmergen, 18 Uhr: Schülerkonzert Violine, Nicole Frei Mo, 12. Dezember, Aula Hof Villmergen, 18 Uhr: Schülerkonzert Klavier, Michael Müller Mi, 14. Dezember, Ref. Kirche Wohlen, 17.30 Uhr: Schülerkonzert Violine, Luis-Alberto Schneider Fr, 16. Dezember, Ref. Kirche Wohlen, 18 Uhr: Schülerkonzert Klavier, Daniela