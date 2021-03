Wohlen Haldeschulhaus darf gebaut werden – Einwohnerrat ist einstimmig für das 56-Millionen-Projekt Wohlen hat ein grosses Schulraumproblem. Den Einwohnerräten ist bewusst, dass die Bevölkerung am 13. Juni an der Urne nur Ja zum Grossprojekt Haldenschulen sagt, wenn sich der Rat auch einig ist. Und das ist er, wie er am Montagabend bewies. Marc Ribolla und Andrea Weibel 22.03.2021, 22.37 Uhr

Der Einwohnerrat sagte einstimmig Ja zur Sanierung und dem Teilneubau des Schulzentrums Halde (im Bild: das künftige Bezirksschulhaus mit dem Neubau (links). Visualisierung / zvg

Wohlen hat keine Zeit für einen Plan C. Das Schulareal Halde mit Bezirks- und Primarschule muss ausgebaut werden. Und das so schnell es geht. Dafür haben sich die Einwohnerrätinnen und -räte am Montagabend im Casino Wohlen unisono eingesetzt. Denn es ist klar: Sind sich die Parteien nicht einig, wird es das Stimmvolk am 13. Juni an der Urne garantiert auch nicht sein.