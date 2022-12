Wohlen: Einwohnerrat für Abfallreglement mit Grüngutgebühr

Wohlen Einwohnerrat winkt die Grüngutgebühr durch – SVP stellt schon Referendum für Volksabstimmung in Aussicht Der Wohler Einwohnerrat beschloss am Montagabend einmal mehr ein revidiertes Abfallreglement, das die Einführung einer Grüngutgebühr beinhaltet. Marc Ribolla und Andrea Weibel Jetzt kommentieren 05.12.2022, 23.15 Uhr

In Zukunft soll in Wohlen auch die Entsorgung von Grüngut zusätzlich bezahlt werden. Marc Ribolla

Die Gemeinde Wohlen hat zumindest vorläufig auf dem Papier ein überarbeitetes Abfallreglement mit einem neuen Gebührenmodell. Es sieht nebst der bisherigen Kehrichtgebühr die Einführung einer volumenabhängigen Grüngutgebühr und einer Grundgebühr vor. Der Einwohnerrat stimmte dem Antrag des Gemeinderats mit der Gesamtrevision mit 28:8-Stimmen deutlich zu. Einzig der Grossteil der SVP-Fraktion votierte wie im Vorfeld angekündigt dagegen.

Die Chancen sind aber gross, dass wie schon mehrmals in den vergangenen Jahrzehnten am Ende die Bevölkerung das letzte Wort an der Urne haben wird. Dies obwohl die SVP mit einem Antrag im Rat scheiterte, der verlangte das Abfallreglement einer fakultativen Volksabstimmung zu unterbreiten. SVP-Präsident Roland Büchi meinte: «Trauen Sie dem Volk zu, selbst einen Entscheid fällen zu können.»

Mitte-Präsident Harry Lütolf weibelte dagegen und erklärte: «Wir können der SVP nicht ersparen bei Wind und Kälte Unterschriften zu sammeln. Wir müssen nicht jedes stinknormale Reglement dem Volk unterbreiten. Eine solide Mehrheit hat heute entschieden.» Nun wird sich die SVP in den nächsten rund vier Wochen ans Unterschriftensammeln machen, damit das Referendum zustande rechtsgültig kommt.

«Es ist Zeit, den rechtlichen Auftrag zu erfüllen»

In der zuvor geführten Diskussion waren sich die Fraktionen mit Ausnahme der SVP einig. Simon Sax (GLP) stellte als Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) einleitend fest: «Der Grundtenor innerhalb der FGPK ist klar: Es ist Zeit, den rechtlichen Auftrag zu erfüllen.»

Damit meinte er die gesetzlich eigentlich vorgeschriebene selbsttragende Finanzierung der Abfallbewirtschaftung, die in Wohlen aber jährlich ein Defizit von rund 740'000 Franken aufweist und durch Steuergeld quersubventioniert wird. «Es geht hier nicht nur ums Grüngut, sondern auch um Karton, Glas, Weissblech oder Aluminium», sagte Sax.

Gemeindeammann Arsène Perroud argumentierte, dass mit dem vorgeschlagenen Gebühren-Modell ein unrechtmässiger Zustand aufgehoben werde. Mitte-Vertreterin Stefanie Dietrich setzte sich ebenfalls für die Vorlage ein: «Sie ist verursachergerecht und fair für alle. Viele andere Gemeinden machen es uns vor. Wir haben ein mehrheitsfähiges Abfallreglement vor uns.»

Unterstützung gab es von Hans Rudolf Meyer von der Fraktion FDP/Dorfteil Anglikon: «Die defizitäre Entsorgung wird seit 30 Jahren gesetzeswidrig mit Steuergeldern finanziert. Das dreiteilige Modell ist eine faire Kompromisslösung.»

Namens der SVP widersprach Renato-Raffaele Hübscher, der es taktisch falsch fand, mit den neuen Gebühren den Druck vom Gemeinderat zum Sparen wegzunehmen. Die Gebühren machen aktuell rund zwei Steuerprozente aus. «Der Gemeinderat taktiert und es käme einer verdeckten Steuererhöhung gleich. Es ist verantwortungslos, die Bevölkerung die Zeche zahlen zu lassen», warf Hübscher in den Saal. Er blieb mit seinen Argumenten wie eingangs erwähnt aber auf verlorenem Posten.

Sportpark Bünzmatt erhält 133’000 Franken weniger

Die Einwohnerrätinnen und -räte waren in Fahrt. So wurden auch zwei kleinere Traktanden hitziger diskutiert als erwartet. Eines sind die Auszahlungen der Corona-Rückstellungen an die Sportpark Bünzmatt AG.

Der Gemeinderat hatte aufgezeigt, dass Mindereinnahmen und Mehrausgaben während der Pandemiezeit dazu geführt haben, dass Badi und Eisbahn finanzielle Hilfe brauchen. 421’120 Franken beantragte er dafür, die allerdings bereits in den vergangenen beiden Jahren in die Rechnung einbezogen waren und das aktuelle Gemeindebudget nicht belasten.

Im Namen der FGPK hielt Olivier Parvex fest, dass Mehrkosten durch Schutzmassnahmen und finanzielle Ausfälle von regulären Schul- und Vereinseinnahmen abgegolten werden sollen. Geschätzte Einnahmeausfälle von Festen sollen jedoch nicht durch öffentliche Gelder finanziert werden. So stellte die FGPK den Antrag, die Gelder um 133’000 auf 287’900 Franken zu kürzen.

Laura Pascolin (SP), die gleichzeitig im Namen der Grünen sprach, erklärte, sie seien für den Antrag des Gemeinderats, «weil allfällige Liquiditätsprobleme sowieso von der Gemeinde aufgefangen werden müssen». Am Ende wurde der Kürzungsantrag der FGPK allerdings mit 32 Ja- gegen 5 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt.

Kredit für Verbesserung des Merkur-Areals gesprochen

Auch die Umgestaltung und Verbesserung der Infrastrukturanlagen im Merkur-Areal für 203’550 Franken gab mehr zu reden als gedacht. Marc Donat (Die Mitte) und Dennis Andermatt (GLP/EVP) nannten die Verbesserung ein positives Standortmarketing. Lionel Zingg (FDP/Dorfteil Anglikon) hält das Merkur-Areal gar für ein Alleinstellungsmerkmal Wohlens. Einzig Peter Christen (SVP) fand, die fünfjährige Motion des Wohler Gewerbevereins könne warten. Der Antrag wurde mit 25 Ja- gegen 12 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung deutlich angenommen.

Einen historischen Moment gab es zum Schluss beim Jahresbericht der Schule Wohlen 2021/2022. Zum letzten Mal war er ein separater Punkt im Einwohnerrat. Weil die Führung der Schule seit diesem Jahr beim Gemeinderat liegt, wird der Jahresbericht künftig Teil des normalen Geschäftsberichts der Gemeinde sein.

Historischen Häuser an der Steingasse lösen Emotionen aus

Fast einstimmig erklärte der Einwohnerrat eine Motion von SVP-Vertreter Manfred Breitschmid für dringlich. Es geht um die historischen Liegenschaften Steingasse 25 und 27, die die IB Wohlen AG abbrechen möchte, um Parkplätze zu erstellen. Der Gemeinderat sollte den Abbruch verhindern. Aktuell liegt das Baugesuch auf, wobei bereits mindestens eine Einsprache aus der Nachbarschaft eingereicht worden ist.

Die historischen Häuser an der Steingasse 25 und 27 - im Besitz der ibw - sollen zugunsten von neuen Parkplätzen abgerissen werden. Nathalie Wolgensinger (17.11.2022)

Die Motion verlangte ausserdem, die ibw solle ein Grobkonzept vorlegen, das zeigt, was mit diesen Gebäuden in Zukunft geschehen soll. Nach seinem flammenden Plädoyer für die geschichtsträchtige Steingasse schenkte Breitschmid dem Gemeinderat symbolisch einen Kalender 2023 mit dem Bild der Häuser. «Ein sogenannter Abreisskalender», meinte er mit einem kleinen Seitenhieb.

Dies fand vor allem Anna Keller (Grüne) lustig, denn vor gut 40 Jahren, als sich die Partei «Eusi Lüt», die später mit den Grünen zusammenspannte, gegen den Abbruch des alten Gemeindehauses wehrte. «Die Idee mit dem Abreisskalender stammt von damals», freute sie sich.

Wird die ibw das Baugesuch selbstständig zurückziehen?

Gemeindeammann Perroud wies darauf hin, dass der Gemeinderat auch in seiner Funktion als Eigentümer nicht in der Lage sei, Auflagen zu machen. «Wir sind an die geltende Bau- und Nutzungsordnung gebunden und können auch nicht in ein laufendes Baubewilligungsverfahren eingreifen», erklärte Perroud. Er sei aber sicher, dass die Verantwortlichen der ibw die Debatte verfolgen und ihre Schlüsse ziehen würden.

Namens der SVP sagte Fraktionschef Peter Christen: «Setzen wir den Gemeinderat und die ibw unter Druck. Wenn die ibw Grösse zeigt, zieht sie dieses Baugesuch zurück.» Einen ähnlichen Ansatz vertrat Philipp Stäger für die GLP. Wenn sie hörten, was hier vor sich gegangen sei, kämen die ibw-Verantwortlichen vielleicht selber auf diese Idee.

Nicht alle Einwohnerratsmitglieder konnten sich mit der strikten Forderung der Motion nach einem Abrissverbot anfreunden. Hans Rudolf Meyer (Dorfteil Anglikon): «Entscheidend ist die Bausubstanz. Wir finden es heikel, mit einem politischen Prozess den Abriss zu stoppen.» Nach einer fast einstündigen Debatte zu diesem Thema war sich der Einwohnerrat mit 18:18 Stimmen nicht einig. Es galt der Stichentscheid von Ratspräsident Cyrille Meier. «Ich sage nein», sagte er und fegte die Motion vom Tisch.

