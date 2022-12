Chor Pro Musica Vocale lädt in Wohlen zum Jubiläumskonzert

Wohlen Den 40. Geburtstag feiern sie mit einer Uraufführung: Der Chor Pro Musica Vocale lädt zum Jubiläumskonzert Vor vierzig Jahren hoben Rösly und René Koch den Konzertchor Pro Musica Vocale aus der Taufe. Grund genug, zurückzublicken auf bewegte Zeiten, drei Dirigenten, Auftritte im Luzerner KKL und eine Konzertkritik in der «WOZ» von Niklaus Meienberg. Nathalie Wolgensinger 03.12.2022, 05.00 Uhr

Vor 40 Jahren wurde der Chor Pro Musica Vocale gegründet. Bild: zvg

«Unser erster Auftritt?» Rösly Koch muss überlegen. Sie gehört gemeinsam mit ihrem Ehemann René Koch zu den Gründungsmitgliedern des Chores Pro Musica Vocale. Ihr Ehemann weiss es. Er sagt: «Das war doch im Altersheim Bifang in Wohlen!» Die Gründungsmitglieder lachen, als sie sich an diesen ersten Auftritt erinnern.

Treibende Kraft hinter dem Chor Pro Musica Vocale (PMV) war Rösly Koch. Nachdem sie das Lehrersemi in Wettingen abgeschlossen hatte, bedauerte sie, dass sie nicht mehr in einem Chor mitsingen konnte. In ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann fand sie einen Verbündeten. René Koch studierte damals an der Luzerner Akademie für Schul- und Kirchenmusik und trommelte weitere Freunde zusammen, die ebenfalls Freude an Chormusik hatten.

Wer mitmachen will, muss erst vorsingen

Schon damals wurde nur alle zwei Wochen geprobt, eines der Erfolgsrezepte des Chors. Damit stellt man zugleich den Anspruch, dass die Mitglieder sich im stillen Kämmerlein vorbereiten. Und eine weitere Hürde nennt Therese Schenk, die Präsidentin des Chors:

«Einfach so kann man nicht mitmachen, man muss erst vorsingen. Der Chor entscheidet dann, ob es passt.»

Ein Auftritt im Jahr 2018. Bild: zvg

Ein weiterer Erfolgsgarant ist, dass von Barock bis Jazz alles Platz hat. Das lockt immer wieder neue Sängerinnen und Sänger an. Das älteste Mitglied ist über 70 Jahre alt, das Jüngste gerade mal 25.

Therese Schenk streicht einen weiteren Vorzug des rund 50 Mitglieder zählenden Chores heraus: «Wir sind ein Projektchor, das spricht vor allem die jüngeren Leute an. Das gibt ihnen viel Freiraum.»

Die drei Dirigenten des Chores auf einem Bild vereint: Gründer René Koch, der heutige Dirigent Andrew Dunscombe und Pirmin Lang (von links). Bild: Andrea Weibel (10. Juni 2017)

Das sprach auch Martina Arnet an. Sie ist die Tochter der langjährigen Präsidentin und Gründungsmitglied Gabriela Arnet. Sie erzählt: «Als ich hörte, dass der Chor einen Auftritt mit dem Rapper Greis plant, war mein Interesse geweckt.»

Das war 2016. Unter dem Motto «The Power of Musick» trat der Freiämter Chor gemeinsam mit dem Händelchor Luzern, dem Orchester Camerata Luzern und dem Rapper Greis im KKL Luzern auf. Dieser und viele weitere Auftritte wurden möglich, weil der damalige Dirigent Pirmin Lang an der Musikhochschule Luzern unterrichtete und diese Projekte mit befreundeten Chören anregte.

Den 40. Geburtstag feiern sie mit einer Uraufführung

Der erste Dirigent war René Koch. Als er nach zehn Jahren als Solist zu einem anderen Chor wechselte, trat Pirmin Lang seine Nachfolge an. Er prägte die Geschicke während 16 Jahren und stellte sich unter anderem der Herausforderung von Bachs Messe in h-moll, die gemeinsam mit dem Orchester Capriccio Basel aufgeführt und für die Chormitglieder zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

2016 begab sich der Chor mit America Calling in das Amerika der 20er- und 30er-Jahre. Bild: zvg

In seine Fusstapfen trat 2013 der Engländer Andrew Dunscombe. Er arbeitete nicht nur am Englisch der Sängerinnen und Sänger, sondern trieb sie zu Höchstleistungen an. So nun auch zum Jubiläumskonzert, das am 17. und 18. Dezember in Muri und Wohlen stattfindet.

Unter dem Motto «Glorious 40!» gibt es die Uraufführung von «This Endris Night» aus der Feder ihres Dirigenten Dunscombe zu hören. Therese Schenk bedauert: «Leider ist Andrew Dunscombe krank und wird am Auftritt nicht dabei sein.»

Die Fans des Chores werden sich dieses Ereignis wohl nicht entgehen lassen. Es ist dem PMV zu wünschen, dass das Publikum genau so begeistert ist über das Dargebotene wie der legendäre Journalist Niklaus Meienberg. Er besuchte 1990 zufällig das Weihnachtskonzert in Wohlen und verfasste anschliessend eine euphorische Konzertkritik in der «WOZ».

