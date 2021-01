Wohlen Baumaschinen mitten im Kinosaal: Von 240 Metern unter Boden bis rauf in den vierten Stock Die Arbeiten im ehemaligen Kino Rex in Wohlen gehen vorwärts. Das «Cine Freiamt» und die zusätzlichen vier Stockwerke werden bald nachhaltig mit Erdwärme beheizt und von einer Fotovoltaikanlage versorgt. Dafür braucht es grosse Maschinen mitten im Kinosaal. Melanie Burgener 28.01.2021, 05.00 Uhr

Das Kino Rex in Wohlen wird mit schweren Maschinen umgebaut. Es sollen drei Säle und Wohnungen entstehen. Bauleiter Thomas Hodel (links) und Inhaber Sascha Heubacher zeigen die Baustelle. Chris Iseli (21. Januar 2021)

So gut wie Sascha Heubacher kannte das Kino Rex und seine Räumlichkeiten wohl im ganzen Freiamt niemand. Bereits in seiner Jugend arbeitete der Villmerger im alten Gebäude. Begonnen hat der damals 16-Jährige als Platzeinweiser, später wurde er Betriebsleiter vom «Rex». Er erinnert sich lachend:

«Mit 16 habe ich gesagt: Dieses Kino gehört einmal mir.»

Vor rund zwei Jahren hat sich der heute 39-Jährige diesen Traum erfüllt. Als das Gebäude 2018 zwangsversteigert wurde, war Heubacher mit seinem Gebot von 1,25 Mio. Franken der Höchstbietende.

Das Kino soll Treffpunkt Nummer eins werden

Heubacher, der bereits Besitzer des Schloss-Kinos in Wädenswil ist, möchte auch in Wohlen den Filmbetrieb weiter aufrechterhalten. Und damit nicht genug: Das neue Kino «Cine Freiamt» soll zum Treffpunkt Nummer eins im Freiamt werden.

Die Bauarbeiten dafür laufen an der alten Bahnhofstrasse 1 in Wohlen bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren. Auf Nachhaltigkeit wird dabei grossen Wert gelegt. So hat sich Heubacher beispielsweise dazu entschieden, künftig nicht mehr mit Öl, sondern mit Erdwärme zu heizen.

Für dieses Bauprojekt Erdsonden zu bohren, sei gar nicht so einfach, wie Bauführer Thomas Hodel von der Firma Hoppler Tiefbohrungen GmbH aus Zufikon erklärt: «Eine der Schwierigkeiten ist, dass wir hier in einer gedeckten Halle bohren müssen. Das ist unüblich und wir haben das bisher auch erst einmal gemacht.»

Glücklicherweise hatte die Firma noch eine ältere Maschine, deren Bohrturm nur rund zehn Meter hoch ist. Nach dem Entfernen des Daches der ehemaligen Tiefgarage und genauem Zirkeln habe diese schlussendlich knapp durch die enge Zufahrt und in die Halle gepasst.

Ganz knapp passte die rund zehn Meter hohe Bohrmaschine in die Halle. Aktuell werden die letzten der insgesamt sechs Löcher à je 240 Meter für die Sonden der Erdwärmepumpe gebohrt. Chris Iseli (21. Januar 2021)

In den Tiefen von Wohlen gibt es kein festes Material

Nebst den Platzverhältnissen sorgte sich Hodel zu Beginn auch um den Boden: «Die Geologie in Wohlen ist zum Teil sehr schlecht. Bis in die Tiefen gibt es fast nur lockeres und kein festes Material.» Heisst: Der Wohler Boden besteht bis in eine Tiefe von 120 Metern hauptsächlich aus Lehm und Kies. Beides sei nicht in sich kompakt und es bestehe die Gefahr, dass die Stangen der Bohrmaschinen verklemmen, wenn der Bohrmeister nicht gut aufpasst.

Doch glücklicherweise hat bis jetzt alles geklappt. Aktuell laufen die Arbeiten für die letzten der insgesamt sechs Löcher, die trotz schlechtem Boden alle wie geplant 240 Meter tief werden können. Auch die nötigen Abstände zwischen den einzelnen Löchern und bis zum Nachbargrundstück konnten just eingehalten werden.

Aus einem Kinosaal werden gleich drei

Sascha Heubacher kannte das alte Kino Rex gut. Er hat schon ein genaues Konzept, wie das neue «Cine Freiamt» nach dem Umbau aussehen soll.

Johanna Lippuner / Archiv (14. Februar 19)

Unter dem Gebäude gibt es Erdsonden, obendrauf kommt eine Fotovoltaikanlage und auch die restlichen Neuerungen stehen fest. «Das Grundkonzept ist von unten bis oben durchgeplant», so Heubacher. Bei der Umsetzung legt der Besitzer selbst Hand an. Es ist bereits das dritte Haus, das er so umbaut. Er erzählt:

«Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und hatte schon immer eine Leidenschaft fürs Handwerkliche.»

Aktuell besteht das Kino zwar hauptsächlich aus nackten Betonwänden und provisorischen, grellen Stehlampen. Doch wer Heubachers lebhaften Beschreibungen zuhört, der kann sich gut vorstellen, wie es hier schon bald aussehen soll: «Ich habe erlebt, wie sich hier 290 Leute in den Eingangsbereich gedrängt haben.» Er zeigt in den Raum, wo sich früher das kleine Kassenhaus, der Kiosk und eine Videothek befanden. Das soll sich ändern. «Ich möchte hier ein Bistro einrichten. So kann man vor dem Film gleich noch etwas essen», führt er aus.

Momentan besteht das Kino noch aus nackten Betonwänden. Doch schon bald soll es hier drei Kinosäle und ein Bistro geben. Chris Iseli (21. Januar 2021)

Ausserdem macht Heubacher aus einem gleich drei Kinosäle. «So können verschiedene Filme gleichzeitig gespielt werden und müssen nicht jeweils nach zwei Wochen wieder aus dem Programm entfernt werden.» Oberhalb des Kinos gibt es vier weitere Stockwerke mit einem Eventraum auf der ersten Etage. Heubacher erzählt:

«Firmenessen, Altersnachmittage und Anlässe des Frauenvereins sollen weiterhin hier stattfinden können.»

Immobilien sind sein Lebensunterhalt

Zusätzlich gibt es neun Alterswohnungen mit je 2 ½ Zimmern. «Mein Kino in Wädenswil hat auch sechs Wohnungen obendrauf. Ich lebe nicht vom Kinobetrieb, sondern von den Immobilien.» Das Vorwissen dazu hat er während seiner Karriere als Banker und Geschäftsstellenleiter der NAB Villmergen gesammelt.

Hinter den Alterswohnungen stecke der Sozialcharakter, wie Sascha Heubacher erzählt: «Ich möchte Leuten, die weniger Geld haben, die Möglichkeit geben, länger allein zu wohnen.» Sollten wirklich Seniorinnen und Senioren in die Wohnungen über dem «Cine Freiamt» einziehen, kann sich Heubacher vorstellen, ihnen aus seinem Bistro das Essen zu liefern oder mit der Spitex zusammenzuarbeiten.

Einen Plan, wann im «Cine Freiamt» die ersten Filme laufen werden, hat Heubacher keinen: «Es öffnet, wenn es fertig ist und Corona weg ist. Hoffentlich bis Ende Jahr.» Denn Stress hat der Villmerger keinen. Lachend erklärt er: «Das ist momentan wahrscheinlich das günstigste Kino der Schweiz. Ich habe keine Ausfälle und deshalb fast keine Kosten.»