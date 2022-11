Alter Forstwerkhof bleibt Sorgenkind der Wohler Ortsbürger

Wohlen Alter Forstwerkhof bleibt Sorgenkind und Ortsbürger-Gmeind streicht Budget-Posten für Abklärungen zur «Sternen»-Sanierung Die Wohler Ortsbürgergemeinde genehmigte das Budget 2023 einstimmig. Dieses rechnet mit einem leichten Verlust von rund 32'000 Franken. Marc Ribolla 1 Kommentar 29.11.2022, 15.20 Uhr

Der ehemalige Forstwerkhof im Besitz der Ortsbürger Wohlens an der Bremgarterstrasse. Marc Ribolla

Mit der Vermietung des ehemaligen Wohler Forstwerkhofs an der Bremgarterstrasse ist es ähnlich, wie wenn einer der vielen Bäume im Wald auf eine Verletzung reagiert. Sie harzt seit geraumer Zeit extrem. Das vor einigen Jahren sanierte Gebäude ist im Besitz der Ortsbürgergemeinde. Im Budget für das Jahr 2023 sind nur noch 7800 Franken Mieteinnahmen veranschlagt. Dies ist der aktuelle Ertrag, den die Ortsbürger auch tatsächlich einkassieren.

Das ist deutlich weniger, als es zum Beispiel das Budget 2022 mit 24'000 Franken Mieteinnahmen vorsah. Schon 2021 lag der effektive Ertrag nur bei 5150 Franken. Die Suche nach möglichen Mietern gestaltet sich äusserst schwierig, wie Gemeindeammann Arsène Perroud an der Ortsbürgerversammlung den 62 Anwesenden am Montagabend einmal mehr erklären musste.

Landwirtschaftszone ist eine Knacknuss

Ruedi Donat wollte wissen, was der Gemeinderat unternommen habe, um Mieter zu finden. «Bis jetzt wurde das Objekt dreimal auf entsprechenden Portalen ausgeschrieben. Es gab auch schon Anfragen, aber nichts Zonenkonformes», erläuterte Perroud. Dies ist eine grosse Knacknuss, denn der alte Forstwerkhof liegt in der Landwirtschaftszone, was mögliche Nutzungen stark einschränkt. Aktuell ist nicht einmal ein Lager eines Bauunternehmens möglich.

Donat stellte am Ende der Versammlung den Antrag, dass sich der Gemeinderat im Rahmen der ab 2025 anstehenden Gesamtrevision der Wohler Nutzungsplanung für eine Umzonung der Forstwerkhof-Parzelle einsetzen soll. «Möglich wären allenfalls eine Gewerbezone oder eine Zone für öffentliche Bauten. Man könnte dann dort zum Beispiel Möglichkeiten für Schulunterricht in Waldnähe bieten», machte Donat Vorschläge. Der Antrag wurde angenommen.

«Es geht für mich zu weit, diese Summe jetzt zu sprechen»

Ausführlich zu diskutieren gaben zwei Anträge von Walter Dubler, die sich auf das Ortsbürgerbudget 2023 bezogen. Er beantragte einerseits die Streichung von 20'000 Franken beim Posten Honorare externe Berater und Experten bei der Liegenschaft des Restaurants Sternen. Diese Summe wollte der Gemeinderat für Abklärungen hinsichtlich einer Gesamtsanierung zur Verfügung haben. Der «Sternen» wurde zuletzt 2001 komplett renoviert.

Das Restaurant Sternen in Wohlen gehört seit Ende der 1990er-Jahre den Ortsbürgern. Marc Ribolla

«Was ist die Vorstellung einer Gesamtsanierung, wenn doch jahrelang fortlaufend Unterhalt am ‹Sternen› betrieben wird? Es geht für mich zu weit, diesen Betrag jetzt zu sprechen», hielt Dubler fest. Er verwies auch darauf, dass eine solche Analyse in diesem frühen Stadium durchaus von den Fachleuten der Wohler Verwaltung geleistet werden müsste.

Vizeammann Thomas Burkard verneinte und erklärte, dass beim Verwaltungshonorar keine zusätzlichen Spezialaufträge abgegolten seien. «Es drängt sich auf, dass man nach über zwanzig Jahren nun eine Abklärung macht, ob eine Gesamtsanierung nötig ist», führte Burkard aus und wies darauf hin, nicht nur das Restaurant, sondern die ganze Liegenschaft eingeschlossen wäre. Die Mehrheit der anwesenden Ortsbürger unterstützte aber mit 28:16 Stimmen die Streichung aus dem Budget.

Die Liegenschaft an der Bünzstrasse 3 in Wohlen liegt im Areal der Villa Isler. Marc Ribolla

Budget kalkuliert mit einem leichten Verlust

Weniger erfolgreich war Dublers zweiter Kürzungsantrag. Er forderte den Betrag von 95'000 Franken für «Honorare externe Berater und Experten» beim Areal Isler-Villa auf 50'000 Franken zu reduzieren. Vizeammann Burkard verwies darauf, dass es bei der Summe nicht nur um die Planung der zukünftigen Nutzung der Liegenschaft Bünzstrasse 3 geht, sondern auch ums Objekt Bünzstrasse 7 und das Gesamtareal der Villa Isler. Die Ortsbürger lehnten die Kürzung mit 17:36 Stimmen ab.

Einstimmig genehmigte die Versammlung dann das angepasste Budget 2023, das mit einem Aufwandüberschuss von 32'100 Franken kalkuliert. Der Gesamtertrag ist auf 600'100 Franken angesetzt, der Aufwand auf 632'200 Franken. Als Ersatz für Dieter Stäger, der zurücktritt und seit 2018 im Amt war, ist neu Daniel Renggli in die Ortsbürger-Finanzkommission gewählt worden.

1 Kommentar Robert Müller vor etwa einer Stunde Mich würde nichts wundern, wenn Wohlen auch noch den Sternen und den Sternensaal mittelfristig dem Abriss für Neubauten opfert.In Wohlen wird die Geschichte schon seit Jahren der Abrissbirne zum Frass vorgeworfen. Kein Wunder, dass Wohlen absolut keinen Dorfkern hat. Alle Kommentare anzeigen