Mutscheller will sich kleine Windanlage auf die Terrasse bauen

Widen Mutscheller will sich eine Windanlage auf die Terrasse bauen: «Damit könnte ich den Whirlpool fast gratis betreiben» In Widen plant ein Einwohner ein kleines Pionierprojekt. Statt wie vielerorts mit Photovoltaik möchte Michael Casati einen Teil seines Strombedarfs mit einer Windkraftanlage decken. Er erklärt den Hintergrund, und wie er auf diese Idee gekommen ist. Marc Ribolla 2 Kommentare 15.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte die projektierte Kleinwindanlage in Widen auf dem Dach von Michael Casatis Haus aussehen. Illustration: zvg

Baugesuche für Solaranlagen auf dem Hausdach oder die Umstellung auf eine Wärmepumpe tauchten in den vergangenen Monaten fast in epischer Menge in den entsprechenden Rubriken der Gemeindenews auf. In Widen fällt einem beim Durchschauen der aktuell aufliegenden Bauvorhaben nun aber ein spezielles Gesuch auf. «Installation Kleinwindanlage auf dem Dach» tönt es im Kurzbeschrieb lapidar.

Das klingt spektakulär und mit einem Hauch Pioniergeist versehen. Was muss man sich darunter vorstellen? Grund genug, herauszufinden, was hinter dem Baugesuch steckt. Bauherr ist Michael Casati, der an der Gugelmattstrasse ein Zweifamilienhaus besitzt.

Wie kam er auf die Idee, für sich privat eine solche Kleinwindanlage zu beschaffen? Casati, der beruflich mit «Poolzone» einen Whirlpool- und Schwimmbad-Fachhandel im Kanton Schwyz und auf dem Mutschellen in Berikon betreibt, erklärt der AZ: «Entstanden ist die Idee eigentlich geschäftlich, da ich mich auch im Bereich Whirlpool intensiv mit dem Thema Energie befasst habe.»

Den Whirlpool praktisch gratis betreiben

Er hat bei sich privat zu Hause ebenfalls einen Whirlpool, der rund 4–5 kW/Tag Strom benötigt. Casati hat sich auf dem Markt schlau gemacht und ist dabei auf eine Windanlage der Marke Tesup Atlas 4.0 gestossen. «Ich fand, das tönt spannend. Damit wäre es möglich, den Whirlpool fast gratis zu betreiben», erzählt Casati.

Die Anlage besteht nicht aus grossen Rotorblättern, sondern nur aus drei knapp einen Meter hohen Aluminiumblättern. Schon bei einem Lüftchen mit Windgeschwindigkeit von 5 m/s beginnen die Blätter zu drehen und der Generator Strom zu erzeugen.

Die benötigte Fläche für die Windanlage mit Sockel beläuft sich auf rund einen Quadratmeter. Bei Casati ist sie auf der Dachterrasse vorgesehen, sie könnte aber auch in einem Garten eines Einfamilienhauses einen Platz finden.

Die Kleinwindanlage in einer Fotomontage, wie sie auf der Dachterrasse platziert ist. Illustration: zvg

Die Anschaffungskosten betragen 2500 Franken, die Lieferfrist ab dem Werk in Istanbul ist auf drei Wochen veranschlagt. «Es ist ein extrem attraktiver Preis, die Grösse ist kompakt und sie benötigt wenig Platz», schwärmt Casati. Auch der Lärm bewegt sich laut Herstellerangaben mit 30 Dezibel im sehr tiefen Bereich.

«Auf dem Mutschellen weht immer ein Wind»

Doch weshalb hat sich der Wider nicht einfach für eine Photovoltaikanlage entschieden? «Ich habe mir das tatsächlich auch angeschaut. Zum Beispiel etwas in der Art wie die grosse Solarblume der IBW beim Kreisel in Wohlen. Das stellte sich aber eindeutig als zu gross heraus für unsere Terrasse», sagt Casati. Ausserdem würden die Solarpanels auf dem Flachdach zu viel Platz in Anspruch nehmen. «Und auch an der Brüstung oder der Fassade passen sie nicht.»

Casati rechnet damit, dass sein privates Windkraftwerk konstant eine gewisse Menge Strom produzieren wird. «Bei uns hier in Widen, auf dem Mutschellen, weht praktisch stets ein gewisser Wind», sagt er über die Voraussetzung, dass die Anlage überhaupt funktioniert.

Seinen Berechnungen zufolge sollte das Tesup-Windkraftwerk am Ende bis zu 10 kW/Tag einbringen. «Damit wäre ich mehr als happy», meint er. Vergleichswerte aus der Region hat er noch keine, denn eine solche Anlage gebe es seines Wissens noch nirgends im weiteren Umfeld.

Einspeisevergütung ist noch unbekannt

Noch unbekannt ist ihm auch, ob er für den allenfalls zu viel erzeugten Strom bei einer Einspeisung ins öffentliche Netz eine Vergütung bekäme. Wie dies bei Besitzern von Photovoltaikanlagen heutzutage der Fall ist. «Darum habe ich mich noch nicht im Detail gekümmert. Gemäss dem Hersteller wäre die Einspeisevergütung ein Betrag von 150 Franken. Das müsste ich mit der Elektra Widen im konkreten Fall diskutieren», erklärt Casati. Im Reglement ist dies für Windanlagen nicht explizit vorgesehen.

Falls der Aufbau der Windkraftanlage nach Erhalt der Baubewilligung zügig klappt, kann Casati schon im Laufe des kommenden Sommers eine erste Bilanz ziehen. «Fällt sie positiv aus, könnte ich mir auch eine zweite Anlage auf dem Dach nebenan vorstellen», blickt der Wider schon etwas voraus.

2 Kommentare Martin Kölliker vor etwa 2 Stunden Tönt spannend aber würde mich ehrlich gesagt sehr verwundern, wenn dieses Windrad 10kW/Tag liefern würde. Leider sind auf der Webseite keine Testanlagen und erzielte Jahresstrombeträge zu finden. Alle Kommentare anzeigen