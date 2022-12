Rottenschwilerstrasse und Durchfahrt Werd ab Februar gesperrt

Strassensperrung Verkehr muss wegen Baustelle bald grossen Umweg machen: In Stosszeiten wird die Werdbrücke mit Fahrverbot belegt Am 6. Februar starten die Sanierungsarbeiten an der Rottenschwilerstrasse in Unterlunkhofen. Während zehn Wochen ist die Durchfahrt von und in Richtung Rottenschwil gesperrt. Die Umleitung führt aber nicht wie erwartet über Werd, sondern während der Stosszeiten via Birri und Ottenbach. Das sind die Gründe. Melanie Burgener 15.12.2022, 05.00 Uhr

In Unterlunkhofen wird die Rottenschwilerstrasse ab dem 6. Februar saniert. Währenddessen wird der Verkehr umgeleitet. Melanie Burgener (15. November 2022)

Den Einwohnerinnen und Einwohnern von Rottenschwil schwante nichts Gutes, als ihre Nachbargemeinde Unterlunkhofen vor rund einem Monat dem Sanierungsprojekt Rottenschwilerstrasse zustimmte. Die Bauarbeiten, die über zwei Monate dauern, werden Nerven kosten.

Klar, dass der 630 Meter lange Abschnitt von der Reussbrücke bis zum Knoten Hüttenweg aufgefrischt und an einzelnen Stellen sicherer gemacht werden muss, ist unbestritten. Auch den Anschluss an den kantonalen Veloweg, der nach der Brücke abrupt endet, werden wohl die meisten befürworten.

Damit diese Arbeiten, die am 6. Februar bereits starten werden, durchgeführt werden können, muss aber logischerweise die Strasse während zehn Wochen gesperrt werden. Für die Rottenschwiler Bevölkerung bedeutet das, dass sie für ihre Fahrt in Richtung des östlichen Teils von Bremgarten, Berikon oder Oberlunkhofen einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Und dieser wird nun wahrscheinlich grösser sein, als viele von ihnen erwartet haben dürften.

Ausweichmöglichkeit Werd wird während der Stosszeiten gesperrt

Aus Rottenschwiler Sicht ist die Lösung klar. Kann man nicht über Unterlunkhofen in die umliegenden Gemeinden ennet der Reuss gelangen, fährt man einfach über den Weiler Werd. Doch das wird in diesem Fall während des grössten Teils des Tages nicht möglich sein, wie die Gemeinden Rottenschwil und Oberlunkhofen nun mitteilen.

Weil die Verantwortlichen mit viel Ausweichverkehr auf der Verbindungsstrasse Werd–Oberlunkhofen rechnen und damit allfällige Schäden an der Gemeindestrasse verhindert werden können, wurde nun eine Lösung erarbeitet. So habe man «in Absprache mit dem Gemeinderat Jonen ab dem 6. Februar bis zur Aufhebung der Vollsperrung in Unterlunkhofen ein Fahrverbot während der Stosszeiten auf der Verbindungsstrasse verfügt», wie es in der Mitteilung heisst.

Dieses Verbot gelte von Rottenschwil her vor dem Ortsteil Werd und von Oberlunkhofen her ab der Abzweigung Werdstrasse von Montag bis Freitag jeweils von 6 Uhr bis 9 Uhr morgens und von 16 Uhr bis 19 Uhr nachmittags. Die offizielle Umleitung während dieser Zeiten führt über Birri und Ottenbach. Von Rottenschwil her gelangen die Autolenkenden auch über Bremgarten-West in die Region Bremgarten-Mutschellen.

Die Pläne an der Rottenschwilerstrasse sehen vor, dass auch die beiden Busbuchten zu Fahrbahnhaltestellen umgemodelt werden. Das soll Menschen mit Beeinträchtigung das Ein- und Aussteigen vereinfachen. Zudem werden die Wartehäuschen erneuert und in der Mitte der Strasse gibt es eine Mittelinsel, die den Zufussgehenden das Queren der Strasse erleichtert.