Tägerig sagt nein zu Fusionsgesprächen mit Mellingen

Tägerig Deutliches Nein zu Fusionsgesprächen: Tägerig will seine Unabhängigkeit nicht verlieren Soll sich Tägerig einer grösseren Nachbargemeinde zusammenschliessen? Die Konsultativabstimmung am Mittwochabend brachte es deutlich zu Tage: Die kleine Gemeinde will vorerst eigenständig bleiben. Nathalie Wolgensinger 01.12.2022, 13.42 Uhr

Gemeindeammann Beat Nietlispach sprach sich im Namen des Gemeinderates gegen die Weiterführung von Fusionsverhandlungen aus. Nathalie Wolgensinger

Gemeindeammann Beat Nietlispach war überrascht, als nach seinem einstündigen Referat gerade mal eine Wortmeldung kam. Die Meinungen waren offensichtlich gemacht, es gab nichts mehr zu diskutieren: Die Tägliger sprachen sich mit grosser Mehrheit gegen die Weiterführung der Fusionsverhandlungen mit Mellingen aus. 127 Stimmberechtigte hiessen den Abbruch gut, bloss 27 wollten vertiefte Gespräche führen.

Dass man in Tägerig über eine Fusion nachdachte, fusst in der ausserordentlichen Gemeindeversammlung von 2020. Damals hing der Haussegen im kleinen Dorf ziemlich schief. Der Souverän lehnte den Voranschlag 2020 ab und wies den Gemeinderat an, es zu überarbeiteten. Kurz darauf präsentierte er ein um 75'000 Franken abgespecktes Budget. An der Steuerfusserhöhung von 5 Prozent auf 127 Prozent hielt er aber fest. Die Versammlung hiess beides gut. Doch zufrieden war man damals nicht. «So kann es nicht weitergehen, es muss eine Lösung her. Am besten wäre eine Fusion mit einer Nachbargemeinde», lautete der Grundtenor damals.

Charly Suter, ehemaliger Gemeindeammann und langjähriger Präsident der SP Tägerig, brachte damals die Situation wie folgt auf den Punkt: «Die Gemeinde hat nicht zu viele Ausgaben, sondern zu wenig Einnahmen.» Eine im Anschluss lancierte Umfrage brachte es zu Tage: Zwei Drittel der Befragten wünschten sich eine Fusion mit einer Nachbargemeinde.

«Mit einer Fusion sind die finanziellen Probleme nicht gelöst»

Umso erstaunlicher ist das überaus deutliche Resultat der Konsultativabstimmung. Woher rührt dieser Stimmungswandel? Gemeindeammann Beat Nietlispach hielt am Mittwochabend Referat, in dem er klar aufzeigte, was die Konsequenzen einer Fusion mit Mellingen wären. Denn bloss diese Nachbargemeinde war bereit, in Verhandlungen mit den Nachbarn zu treten. Stetten und Wohlenschwil winkten ab.

Erika Schibli, Frau Gemeindeammann, Wohlenschwil. zvg

Wohlenschwils Frau Gemeindeammann Erika Schibli wählte damals deutliche Worte für die Absage: «Mit einer Fusion sind die finanziellen Probleme nicht gelöst. Grösser ist nicht automatisch besser.» Auch Niederwil wollte nicht. Für die Gemeinde stehe derzeit keine Fusion zur Diskussion, liess man ausrichten.

Mellingen aber sagte zu. Die Bedingungen, welche die Stadt stellt, sind happig und nicht verhandelbar. Gemeindeammann Beat Nietlispach ging Punkt für Punkt auf diese Bedingungen ein. Es zeigte sich rasch, dass das 1480 Einwohner zählende Dorf einen grossen Teil seiner Identität mit dieser Fusion aufgeben müsste.

Knackpunkt: Die Ortsbürgergemeinde müsste sich auflösen

So würde die Bezeichnung der Politischen Gemeinde Mellingen lauten, gleichlautende Strassennamen müssten angepasst werden. Der grösste Knackpunkt wäre wohl, dass die Ortsbürgergemeinde Tägerig erst ihrer Auflösung zustimmen müsste. Mellingen hat seine Ortsbürgergemeinde bereits vor einigen Jahren aufgelöst.

Tägerigs Gemeindeammann Beat Nietlispach. Nathalie Wolgensinger

Eine weitere Bedingung ist, dass die Nachbargemeinde ihren Steuerfuss von 110 Prozent nicht heben will und auch keine Garantie gibt, dass die Verwaltungsangestellten weiterbeschäftigt werden. Für den Amme kommen all diese Bedingungen einem Identitätsverlust gleich. Er sagte:

«Wir verlieren unsere Autonomie, wir können beispielsweise auch die Orts- und Verkehrsplanung nicht mehr selber verantworten.»

An der Gemeindeversammlung, die vor der Infoveranstaltung durchgeführt wurde, zeigte sich zudem, dass die Rechnung unerwartet um 1 Mio. Franken besser schloss als ursprünglich budgetiert. Ein weiteres Argument für Nietlispach, um weiterhin autonom zu bleiben. Er sagte:

«Tägerig bietet Heimat, das ist Lebensqualität, die wir nicht verlieren wollen.»

Charly Suter, der vor zwei Jahren den entsprechenden Antrag stellte, war ebenfalls dieser Meinung. Er mahnte jedoch: «Der Gemeinderat muss sich weiterhin gut überlegen, wie es weitergeht.» Mit diesem Nein sei das Thema nicht ad acta gelegt, versicherte Nietlispach den Tägliger Stimmberechtigten nach gut anderthalb Stunden Versammlungsdauer, um im Anschluss gemeinsam auf dieses Resultat anzustossen.

