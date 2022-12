Thilo Schmuck setzt neues Meniskusimplantat im Spital Muri ein.

Spital Muri Ein neuer Weg, das Knie zu erhalten: Dieses Verfahren bei Meniskusproblemen begeistert sogar Spezialisten aus Asien Für Personen mit anhaltenden Knieschmerzen nach einer Operation bietet das Spital Muri als eines von nur drei Spitälern in der Schweiz eine neuartige Behandlung an. Diese lockte sogar einen Spezialisten aus Japan an. 07.12.2022, 05.00 Uhr

Thilo Schmuck, Leitender Arzt Orthopädie Spital Muri (zweiter von links), wendet als einer der wenigen Orthopäden in der Schweiz ein neues Meniskusimplantat an. zvg

Das Knie ist eines der grössten und komplexesten Gelenke im menschlichen Körper und erfüllt im Alltag eine Vielzahl an Aufgaben. Entsprechend oft kommt es zu kleineren und grösseren Verletzungen, beispielsweise an den Bändern oder dem Knorpelgewebe.

Trotz erfolgreicher Operationen, beispielsweise am Innenmeniskus, kommt es immer wieder vor, dass Patientinnen und Patienten anschliessend an episodenhaften Knieschmerzen leiden.

Aus diesem Grund machte sich Thilo Schmuck, Leitender Arzt Orthopädie und Traumatologie sowie zertifizierter Kniechirurg DKG am Spital Muri, auf die Suche nach einer Lösung. Wie das Spital in einer Medienmitteilung schreibt, hat er diese in einer neuartigen Behandlung gefunden.

Als einer von drei Orthopäden in der Schweiz verwendet er das Meniskusimplantat NUsurface®, das von der Geistlich Pharma AG in der Schweiz vertrieben wird. «Damit schliesst sich die Lücke zwischen arthroskopischer Meniskusreparatur und Knieprothese.»

Spezialisten aus Israel und Japan zu Besuch in Muri

Das Implantat wird aus Polycarbonat-Urethan (PCU) hergestellt, einem medizinischen Kunststoff. Das NUsurface-Implantat ahmt die Funktion des natürlichen Meniskus nach und verteilt die über das Kniegelenk übertragenen Belastungen neu.

Thilo Schmuck freut sich: «Auf diese Art von Kniebeschwerden hatte die Orthopädie bisher keine befriedigende Antwort. Dank der neuartigen Behandlung kann ich meinen Patientinnen und Patienten ein grosses Stück Lebensqualität zurückgeben.»

Weltweit fanden bisher lediglich 650 derartige Operationen statt. «Die Tendenz ist aufgrund der hohen Erfolgsrate stark steigend», heisst es in der Mitteilung. Die meisten Eingriffe in der Schweiz seien durch Schmuck durchgeführt worden.

Diese orthopädische Kompetenz locke Spezialisten aus dem In- und Ausland an. Dem bisher letzten Eingriff im November wohnten Produktverantwortliche aus Israel und sogar ein Kniespezialist aus Japan bei. Hajime Wakatsuki möchte das neuartige Verfahren auch in seiner Heimat bekannt machen. (az)